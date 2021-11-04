Рада назначила Алексея Резникова на должность министра обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны, передает корреспондент УНН.
Кандидатуру Резникова поддержали 273 нардепов.
Детали
В своем выступлении Резников отметил важность развития украинской армии на принципах уважения к военным. Что касается войны с Россией, то новоназначенный министр считает, что Украина должна дать комплексный и адаптивный ответ.
"Цена эскалации должна быть неприемлемой для агрессора, а стоимость временной оккупации наших территорий постоянно расти", - заявил Резников с трибуны ВР.
Важным аспектом Резников считает сотрудничество Министерства обороны и Министерства стратегической промышленности для обеспечения армии оружием.
Также, по словам Резникова, важным аспектом должна стать военная дипломатия, которую МОУ будет проводить совместно с МИД.
Справочно
Алексей Резников — украинский юрист, был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года, адвокат, Заслуженный юрист Украины.
Резников с сентября 2019 года был представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. 4 марта 2020 года он был назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Напомним, 3 ноября ВР поддержала увольнение Тарана с должности министра обороны. Таран был назначен на должность министра обороны Украины 4 марта 2020 года.