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Рада назначила Алексея Резникова на должность министра обороны

Киев • УНН

 • 27536 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны, передает корреспондент УНН.

Рада назначила Алексея Резникова на должность министра обороны

Кандидатуру Резникова поддержали 273 нардепов.

Детали

В своем выступлении Резников отметил важность развития украинской армии на принципах уважения к военным. Что касается войны с Россией, то новоназначенный министр считает, что Украина должна дать комплексный и адаптивный ответ.

"Цена эскалации должна быть неприемлемой для агрессора, а стоимость временной оккупации наших территорий постоянно расти", - заявил Резников с трибуны ВР.

Важным аспектом Резников считает сотрудничество Министерства обороны и Министерства стратегической промышленности для обеспечения армии оружием.

Также, по словам Резникова, важным аспектом должна стать военная дипломатия, которую МОУ будет проводить совместно с МИД.

Справочно

Алексей Резников — украинский юрист, был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года, адвокат, Заслуженный юрист Украины.

Резников с сентября 2019 года был представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. 4 марта 2020 года он был назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, 3 ноября ВР поддержала увольнение Тарана с должности министра обороны. Таран был назначен на должность министра обороны Украины 4 марта 2020 года.

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