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Степанов про кадрову політику в уряді: це серйозний адміністративний хаос

Київ • УНН

 • 26856 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Колишній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає кадрову політику в уряді серйозним адміністративним хаосом. Про це в ефірі програми «Висока напруга» заявив колишній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.

Степанов про кадрову політику в уряді: це серйозний адміністративний хаос

Цитата

“Те що ми бачимо зараз — це серйозний адміністративний хаос. Що ви хочете від людини, коли говорять, що в будь-який момент її можуть звільнити і вона повинна жити в страху. Про яку реалізацію і плани хоча б на рік може мріяти міністр...”, — розповів Степанов.

Доповнення

Верховна Рада нещодавно звільнила:

• міністра оборони України Андрія Тарана

• віце-прем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського

• віце-прем’єр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова

• першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки України Олексія Любченка

• міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського

Згодом парламент підтримав призначення нових членів Кабінету Міністрів:

• Юлії Свириденко — на посаду Першої віцепрем’єр-міністерки — Міністерки економіки України.
• Ірини Верещук — на посаду Віцепрем’єр-міністерки — Міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
• Павла Рябікіна — на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
• Олексія Резнікова — на посаду міністра оборони.

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