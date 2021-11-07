Степанов про кадрову політику в уряді: це серйозний адміністративний хаос
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Колишній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає кадрову політику в уряді серйозним адміністративним хаосом. Про це в ефірі програми «Висока напруга» заявив колишній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.
Цитата
“Те що ми бачимо зараз — це серйозний адміністративний хаос. Що ви хочете від людини, коли говорять, що в будь-який момент її можуть звільнити і вона повинна жити в страху. Про яку реалізацію і плани хоча б на рік може мріяти міністр...”, — розповів Степанов.
Доповнення
Верховна Рада нещодавно звільнила:
• міністра оборони України Андрія Тарана
• віце-прем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського
• віце-прем’єр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова
• першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки України Олексія Любченка
• міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського
Згодом парламент підтримав призначення нових членів Кабінету Міністрів:
• Юлії Свириденко — на посаду Першої віцепрем’єр-міністерки — Міністерки економіки України.
• Ірини Верещук — на посаду Віцепрем’єр-міністерки — Міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
• Павла Рябікіна — на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
• Олексія Резнікова — на посаду міністра оборони.