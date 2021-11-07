Степанов про кадрову політику в уряді: це серйозний адміністративний хаос

Цитата

“Те що ми бачимо зараз — це серйозний адміністративний хаос. Що ви хочете від людини, коли говорять, що в будь-який момент її можуть звільнити і вона повинна жити в страху. Про яку реалізацію і плани хоча б на рік може мріяти міністр...”, — розповів Степанов.

Доповнення

Верховна Рада нещодавно звільнила:

• міністра оборони України Андрія Тарана

• віце-прем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського

• віце-прем’єр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова

• першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки України Олексія Любченка

• міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського

Згодом парламент підтримав призначення нових членів Кабінету Міністрів:

• Юлії Свириденко — на посаду Першої віцепрем’єр-міністерки — Міністерки економіки України.

• Ірини Верещук — на посаду Віцепрем’єр-міністерки — Міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

• Павла Рябікіна — на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

• Олексія Резнікова — на посаду міністра оборони.