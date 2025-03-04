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Стеклянный мост в Киеве снова поврежден: что известно

Киев • УНН

 • 29902 просмотра

На стеклянных элементах пешеходного моста в центре Киева появились новые трещины. Мост, открытый в 2019 году, уже неоднократно подвергался повреждениям, включая последствия российского ракетного удара в 2022 году.

Стеклянный мост в Киеве снова поврежден: что известно

Стеклянный мост в Киеве, известный как "мост Кличко", снова подвергся повреждениям - на некоторых элементах появились трещины. Об этом сообщает УНН с ссылкой на социальные сети.

Детали 

В частности, в сети распространяется видео, на котором видно, что стеклянные элементы моста в трещинах. 

"Стеклянный мост снова не выдержал", - говорится в посте.

Справочно

Мост, который открыли 25 мая 2019 года ко Дню Киева, не раз становился объектом обсуждений из-за своей уязвимости. Уже на следующий день после открытия на его стеклянном полу появились трещины, которые тогда объяснили актом вандализма.

В октябре 2022 года рядом с мостом взорвалась российская ракета, оставив воронку на Владимирском спуске. Несмотря на это, сама конструкция получила лишь незначительные повреждения.

Напоминаем

24 февраля стало известно, что рассматривается вопрос о восстановлении движения транспорта по Южному мосту Киева.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, для этого еще нужны дополнительные решения военных, с которыми продолжаются консультации, а после этого – решение Совета обороны города.

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