Скляний міст у Києві знову пошкоджено: що відомо
Київ • УНН
На скляних елементах пішохідного мосту в центрі Києва з'явилися нові тріщини. Міст, відкритий у 2019 році, вже неодноразово зазнавав пошкоджень, включаючи наслідки російського ракетного удару в 2022 році.
Скляний міст у Києві, відомий як "міст Кличка", знову зазнав пошкоджень - на певних елементах з'явилися тріщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на соціальні мережі.
Деталі
Зокрема, мережею ширитися відео, де видно, що скляні елементи мосту в тріщинах.
"Скляний міст знову не витримав", - йдеться у дописі.
Довідково
Міст, який відкрили 25 травня 2019 року до Дня Києва, неодноразово ставав об’єктом обговорень через свою вразливість. Уже наступного дня після відкриття на його скляній підлозі з’явилися тріщини, які тоді пояснили актом вандалізму.
У жовтні 2022 року поруч із мостом вибухнула російська ракета, залишивши воронку на Володимирському узвозі. Попри це, сама конструкція зазнала лише незначних пошкоджень.
Нагадаємо
24 лютого стало відомо, що розглядається про відновлення руху транспорту по Південному мосту Києва.
За словами мера Києва Віталія Кличка, для цього ще потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації, а після цього – рішення Ради оборони міста.