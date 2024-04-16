ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и спецтрибунал для путина

Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и спецтрибунал для путина

Киев  •  УНН

16 апреля 2024, 10:36  •  10448 просмотра

Read in English

Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обсудил с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорусом Руссопулосом механизм компенсации ущерба от российской агрессии и создание спецтрибунала за преступление агрессии против Украины. Об этом Стефанчук сообщил в соцсети X, передает УНН.

Начинаю визит во Францию со встречи с президентом ПАСЕ.  Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине.  Особое внимание уделили созданию всеобъемлющего компенсационного механизма. Отметил важность открытия сателлитного офиса Реестра убытков в Украине. Важны дальнейшие шаги, а именно - создание Компенсационной комиссии для рассмотрения заявлений и Компенсационного фонда

- написал Стефанчук.

Также, Стефанчук и Руссопулос подняли тему создания спецтрибунала за преступление агрессии против Украины и усилия для возвращения в Украину незаконно депортированных россией детей.

Дополнение 

2 апреля 2024 года международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений.

Через приложение "Дія" можно подать заявление в международный Реестр убытков, что станет основой для возмещения ущерба от российской агрессии.

15 апреля УНН сообщал, что в международный Реестр убытков о повреждениях, причиненных российской агрессией, через приложение "Дія" уже подано более 1,3 тыс. заявок. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
verkhovna-radaВерховная Рада
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
frantsiyaФранция
ukrainaУкраина
twitterТвиттер
Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  11883 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  116347 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  130391 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  133597 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  122612 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102629 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203347 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195642 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195030 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189672 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Новости по теме
Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и спецтрибунал для путина

Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и спецтрибунал для путина

  •  10448 просмотра
Париж-2024: на церемонии в Греции зажгли олимпийский огонь

Париж-2024: на церемонии в Греции зажгли олимпийский огонь

  •  9664 просмотра
WP: россия закупила у Ирана баллистические ракеты и системы защиты от дронов

WP: россия закупила у Ирана баллистические ракеты и системы защиты от дронов

  •  10729 просмотра
В Греции во время ремонта обвалилось здание: погиб полицейский, еще три человека ранены

В Греции во время ремонта обвалилось здание: погиб полицейский, еще три человека ранены

  •  8836 просмотра
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: в очереди около 600 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: в очереди около 600 грузовиков

  •  11692 просмотра
Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными

Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными

  •  11769 просмотра
НАТО: подводная "гибридная война" угрожает безопасности 1 миллиарда человек

НАТО: подводная "гибридная война" угрожает безопасности 1 миллиарда человек

  •  10099 просмотра
В Одесской области подсчитали сколько украинских культурных памятников области уничтожили вс рф

В Одесской области подсчитали сколько украинских культурных памятников области уничтожили вс рф

  •  10072 просмотра
Сейчас более 37 тысяч граждан Украины внесены в реестр пропавших без вести - Лубинец

Сейчас более 37 тысяч граждан Украины внесены в реестр пропавших без вести - Лубинец

  •  10341 просмотра
Мужчине сообщили о подозрении за хулиганство в нетрезвом виде возле Мемориала Героев в Кривом Роге

Мужчине сообщили о подозрении за хулиганство в нетрезвом виде возле Мемориала Героев в Кривом Роге

  •  8429 просмотра

Популярные

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

  •  96179 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

  •  118292 просмотра
Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников

  •  29019 просмотра
США обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

США обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

  •  37449 просмотра
Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля

Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля

  •  99184 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

  •  96179 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

  •  118292 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  334710 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  371263 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  386018 просмотра

Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и спецтрибунал для путина

Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

политика •   •  10448 просмотра
Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и спецтрибунал для путина

Париж-2024: на церемонии в Греции зажгли олимпийский огонь

Олимпийский огонь Олимпийских игр 2024 года в Париже был зажжен на церемонии в Олимпии, Греция, 16 апреля, что ознаменовало начало эстафеты Олимпийского огня.

спорт •   •  9664 просмотра
Париж-2024: на церемонии в Греции зажгли олимпийский огонь

WP: россия закупила у Ирана баллистические ракеты и системы защиты от дронов

россия и Иран активно углубляют сотрудничество в военной сфере. В частности Тегеран согласился передать рф баллистические ракеты, а москва закупила иранские системы защиты от беспилотников. Также страны сотрудничают над разработкой новых типов беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  10729 просмотра
WP: россия закупила у Ирана баллистические ракеты и системы защиты от дронов

В Греции во время ремонта обвалилось здание: погиб полицейский, еще три человека ранены

Полицейский погиб и еще трое получили ранения, когда во время ремонтных работ в старом двухэтажном здании в греческом портовом городе Пирей обвалилась комната.

Новости Мира •   •  8836 просмотра
В Греции во время ремонта обвалилось здание: погиб полицейский, еще три человека ранены

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: в очереди около 600 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе, не позволив ни одному грузовику пересечь границу в сторону Польши в течение минувших суток, что привело к образованию очередей из около 600 грузовиков.

Общество •   •  11692 просмотра
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: в очереди около 600 грузовиков

Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными

Российские оккупанты продолжают издеваться над украинскими политзаключенными из Крыма, отказывая им в надлежащей медицинской помощи и применяя к ним силу, что привело к серьезным последствиям для здоровья, таким как потеря веса почти на 40 кг и травмы от побоев.

Война •   •  11769 просмотра
Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными

НАТО: подводная "гибридная война" угрожает безопасности 1 миллиарда человек

Безопасность людей в Европе и Северной Америке находится под угрозой из-за действий россии, которая пытается использовать уязвимые места подводной инфраструктуры, применяя тактику гибридной войны, предупреждает заместитель командующего военно-морского командования НАТО.

Новости Мира •   •  10099 просмотра
НАТО: подводная "гибридная война" угрожает безопасности 1 миллиарда человек

В Одесской области подсчитали сколько украинских культурных памятников области уничтожили вс рф

С начала полномасштабного российского вторжения в Одесской области Украины было разрушено или повреждено более 120 памятников культуры, в том числе 18 национального значения.

Война •   •  10072 просмотра
В Одесской области подсчитали сколько украинских культурных памятников области уничтожили вс рф

Сейчас более 37 тысяч граждан Украины внесены в реестр пропавших без вести - Лубинец

По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, сейчас в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, насчитывается более 37 000 граждан Украины, среди которых гражданские лица и военнослужащие.

Общество •   •  10341 просмотра
Сейчас более 37 тысяч граждан Украины внесены в реестр пропавших без вести - Лубинец

Мужчине сообщили о подозрении за хулиганство в нетрезвом виде возле Мемориала Героев в Кривом Роге

30-летнему мужчине в состоянии алкогольного опьянения сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий возле Мемориала Героев в Кривом Роге. Журналист сообщил, что подозрение объявили мужчине, "который помочился на Кубы памяти".

Криминал и ЧП •   •  8429 просмотра
Мужчине сообщили о подозрении за хулиганство в нетрезвом виде возле Мемориала Героев в Кривом Роге