Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и спецтрибунал для путина

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обсудил с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорусом Руссопулосом механизм компенсации ущерба от российской агрессии и создание спецтрибунала за преступление агрессии против Украины. Об этом Стефанчук сообщил в соцсети X, передает УНН.

Начинаю визит во Францию со встречи с президентом ПАСЕ. Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. Особое внимание уделили созданию всеобъемлющего компенсационного механизма. Отметил важность открытия сателлитного офиса Реестра убытков в Украине. Важны дальнейшие шаги, а именно - создание Компенсационной комиссии для рассмотрения заявлений и Компенсационного фонда - написал Стефанчук.

Также, Стефанчук и Руссопулос подняли тему создания спецтрибунала за преступление агрессии против Украины и усилия для возвращения в Украину незаконно депортированных россией детей.

Дополнение

2 апреля 2024 года международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений.

Через приложение "Дія" можно подать заявление в международный Реестр убытков, что станет основой для возмещения ущерба от российской агрессии.

15 апреля УНН сообщал, что в международный Реестр убытков о повреждениях, причиненных российской агрессией, через приложение "Дія" уже подано более 1,3 тыс. заявок.