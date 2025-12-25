Стартовал отбор кандидатов Наблюдательных советов шести ключевых предприятий ОПК
Киев • УНН
АО "Украинская оборонная промышленность" объявило отбор кандидатов на должности независимых членов Наблюдательных советов шести ключевых предприятий ОПК. Документы для участия в отборе будут приниматься до 31.12.2025 включительно.
Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" объявляет о начале отбора кандидатов на должности независимых членов Наблюдательных советов 6 ключевых предприятий. Об этом сообщает АО "Украинская оборонная промышленность", передает УНН.
Детали
Кандидатам предлагают следующие направления:
- авиастроение;
- производство радиолокационной техники;
- производство боеприпасов и спецхимии;
- производство транспортных машин;
- производство бронированной техники;
- судостроение.
АО "УОП" имеет целью обеспечить формирование профессионального состава наблюдательных советов, которые будут способствовать долгосрочному устойчивому развитию, прозрачности, эффективности и контролю над управлением предприятиями ОПК в соответствии с принципами корпоративного управления и лучших международных практик
Следовательно, начинается поиск кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов с опытом в таких сферах:
- корпоративное управление;
- управление персоналом;
- наукоемкое машиностроение.
"С деталями относительно актуальных вакансий и квалификационных требований к кандидатам можно ознакомиться на официальном сайте Укроборонпрома в разделе "Карьера". А также на сайтах по поиску работы work.ua и robota.ua. Документы для участия в отборе (развернутое резюме кандидата) будут приниматься до 31.12.2025 включительно. Приглашаем к участию в отборе!", - отмечают в сообщении.
Напомним
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о запуске отбора кандидатов в наблюдательные советы ряда стратегически важных энергетических предприятий. Формирование нового состава ожидается в январе, включая НАК "Нафтогаз"