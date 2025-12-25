$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 12786 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 14806 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 17921 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 14709 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 14040 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 12533 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 46819 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 64433 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32025 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 52179 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Стартовал отбор кандидатов Наблюдательных советов шести ключевых предприятий ОПК

Киев • УНН

 • 98 просмотра

АО "Украинская оборонная промышленность" объявило отбор кандидатов на должности независимых членов Наблюдательных советов шести ключевых предприятий ОПК. Документы для участия в отборе будут приниматься до 31.12.2025 включительно.

Стартовал отбор кандидатов Наблюдательных советов шести ключевых предприятий ОПК

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" объявляет о начале отбора кандидатов на должности независимых членов Наблюдательных советов 6 ключевых предприятий. Об этом сообщает АО "Украинская оборонная промышленность", передает УНН.

Детали

Кандидатам предлагают следующие направления:

  • авиастроение;
    • производство радиолокационной техники;
      • производство боеприпасов и спецхимии;
        • производство транспортных машин;
          • производство бронированной техники;
            • судостроение.

              АО "УОП" имеет целью обеспечить формирование профессионального состава наблюдательных советов, которые будут способствовать долгосрочному устойчивому развитию, прозрачности, эффективности и контролю над управлением предприятиями ОПК в соответствии с принципами корпоративного управления и лучших международных практик

              - говорится в сообщении.

              Следовательно, начинается поиск кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов с опытом в таких сферах:

              • корпоративное управление;
                • управление персоналом;
                  • наукоемкое машиностроение.

                    "С деталями относительно актуальных вакансий и квалификационных требований к кандидатам можно ознакомиться на официальном сайте Укроборонпрома в разделе "Карьера".  А также на сайтах по поиску работы work.ua и robota.ua.  Документы для участия в отборе (развернутое резюме кандидата) будут приниматься до 31.12.2025 включительно. Приглашаем к участию в отборе!", - отмечают в сообщении.

                    Напомним

                    Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о запуске отбора кандидатов в наблюдательные советы ряда стратегически важных энергетических предприятий. Формирование нового состава ожидается в январе, включая НАК "Нафтогаз"

                    Алла Киосак

