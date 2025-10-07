Старостат на Сумщине оказался под ударом оккупантов: повреждены крыша и окна

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 17514 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 19235 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 18850 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 22793 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 22829 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 48887 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 45376 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 72651 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60180 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57168 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
95%
753мм
Популярные новости
В Мариуполе оккупанты планируют снести десятки домов, отстроенных жителями собственными силами – горсоветPhoto7 октября, 09:31 • 4334 просмотра
Крупнейший нефтеналивной терминал Крыма горит вторые сутки, дым виден за 12 километровPhoto7 октября, 09:59 • 8450 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 23277 просмотра
Грохот в ленинградской области рф: под откос пустили поезд с военным грузомPhoto13:44 • 3614 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 19579 просмотра
публикации
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство15:10 • 17514 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 19670 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 48887 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 61697 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 71024 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Карни
Дональд Туск
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 23356 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 29536 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 81935 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 77253 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 152086 просмотра
Актуальное
Северный поток
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
The Economist
E-6 Mercury

Старостат на Сумщине оказался под ударом оккупантов: повреждены крыша и окна

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Российские войска нанесли удар БПЛА типа "Ланцет" по Бытицкому старостату на Сумщине, повредив крышу и окна. Пострадавших нет, на месте работают соответствующие службы.

Старостат на Сумщине оказался под ударом оккупантов: повреждены крыша и окна

В Сумской области россияне нанесли удар по зданию старостата. В результате были повреждены крыша и окна, однако обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

Сегодня, около 14:10, зафиксирован удар БпЛА типа "Ланцет" по территории Битицкого старостата. В результате атаки повреждены крыша и окна. К счастью, пострадавших нет 

- сообщил Кобзарь.

Отмечается, что на месте работают соответствующие службы для устранения последствий вражеского удара.

Дополнение

российские войска ночью атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях, в частности, поражено локомотивное депо в Полтаве, есть обесточивание в Полтаве и Сумах, произошли задержки поездов.

В результате российского удара беспилотником по Сумскому перинатальному центру загорелась крыша. 166 человек, включая 11 детей, находились в укрытии, пострадавших нет.

Павел Зинченко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Сумская область
Полтавская область
Полтава
Сумы