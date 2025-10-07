Старостат на Сумщине оказался под ударом оккупантов: повреждены крыша и окна

В Сумской области россияне нанесли удар по зданию старостата. В результате были повреждены крыша и окна, однако обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

Сегодня, около 14:10, зафиксирован удар БпЛА типа "Ланцет" по территории Битицкого старостата. В результате атаки повреждены крыша и окна. К счастью, пострадавших нет - сообщил Кобзарь.

Отмечается, что на месте работают соответствующие службы для устранения последствий вражеского удара.

Дополнение

российские войска ночью атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях, в частности, поражено локомотивное депо в Полтаве, есть обесточивание в Полтаве и Сумах, произошли задержки поездов.

В результате российского удара беспилотником по Сумскому перинатальному центру загорелась крыша. 166 человек, включая 11 детей, находились в укрытии, пострадавших нет.