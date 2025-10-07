Старостат на Сумщині опинився під ударом окупантів: пошкоджено дах та вікна

На Сумщині росіяни завдали удару по будівлі старостату. Внаслідок цього було пошкоджено дах та вікна, проте обійшлося без постраждалих, пише УНН з посиланням на в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Сьогодні, близько 14:10, зафіксовано удар БпЛА типу "Ланцет" по території Битицького старостату. Внаслідок атаки пошкоджено дах та вікна. На щастя, постраждалих немає - повідомив Кобзар.

Зазначається, що на місці працюють відповідні служби для усунення наслідків ворожого удару.

Доповнення

російські війська вночі атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях, зокрема, уражено локомотивне депо у Полтаві, є знеструмлення у Полтаві та Сумах, сталися затримки потягів.

Внаслідок російського удару безпілотником по Сумському перинатальному центру загорівся дах. 166 людей, включаючи 11 дітей, перебували в укритті, постраждалих немає.