Старостат на Сумщині опинився під ударом окупантів: пошкоджено дах та вікна
Київ • УНН
Російські війська завдали удару БпЛА типу "Ланцет" по Битицькому старостату на Сумщині, пошкодивши дах та вікна. Постраждалих немає, на місці працюють відповідні служби.
На Сумщині росіяни завдали удару по будівлі старостату. Внаслідок цього було пошкоджено дах та вікна, проте обійшлося без постраждалих, пише УНН з посиланням на в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.
Сьогодні, близько 14:10, зафіксовано удар БпЛА типу "Ланцет" по території Битицького старостату. Внаслідок атаки пошкоджено дах та вікна. На щастя, постраждалих немає
Зазначається, що на місці працюють відповідні служби для усунення наслідків ворожого удару.
Доповнення
російські війська вночі атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях, зокрема, уражено локомотивне депо у Полтаві, є знеструмлення у Полтаві та Сумах, сталися затримки потягів.
Внаслідок російського удару безпілотником по Сумському перинатальному центру загорівся дах. 166 людей, включаючи 11 дітей, перебували в укритті, постраждалих немає.