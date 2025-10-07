$41.340.11
15:10 • 17486 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 19174 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 18811 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 22755 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 22802 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 48872 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 45375 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 72643 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60178 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57167 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Старостат на Сумщині опинився під ударом окупантів: пошкоджено дах та вікна

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Російські війська завдали удару БпЛА типу "Ланцет" по Битицькому старостату на Сумщині, пошкодивши дах та вікна. Постраждалих немає, на місці працюють відповідні служби.

Старостат на Сумщині опинився під ударом окупантів: пошкоджено дах та вікна

На Сумщині росіяни завдали удару по будівлі старостату. Внаслідок цього було пошкоджено дах та вікна, проте обійшлося без постраждалих, пише УНН з посиланням на в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Сьогодні, близько 14:10, зафіксовано удар БпЛА типу "Ланцет" по території Битицького старостату. Внаслідок атаки пошкоджено дах та вікна. На щастя, постраждалих немає 

- повідомив Кобзар.

Зазначається, що на місці працюють відповідні служби для усунення наслідків ворожого удару.

Доповнення

російські війська вночі атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях, зокрема, уражено локомотивне депо у Полтаві, є знеструмлення у Полтаві та Сумах, сталися затримки потягів.

Внаслідок російського удару безпілотником по Сумському перинатальному центру загорівся дах. 166 людей, включаючи 11 дітей, перебували в укритті, постраждалих немає.

Павло Зінченко

