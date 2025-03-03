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Стармер: мы не должны подлизываться к путину

Киев • УНН

 • 21461 просмотра

Премьер Британии Кир Стармер призвал поддерживать Зеленского вместо того, чтобы идти на поводу у путина. Он подчеркнул, что путину нельзя доверять, а гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения.

Стармер: мы не должны подлизываться к путину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что все должны поддерживать Президента Украины Владимира Зеленского и не поддаваться на провокации российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

"россия - агрессор. Зеленский - военачальник, в страну которого вторглись. И мы все должны поддерживать его, а не подлизываться к путину", - заявил Стармер во время парламентских дебатов в Великобритании.

Он отвечал на вопросы Найджела Фараджа, правого члена парламента, который является близким союзником президента США Дональда Трампа.

Хотя Стармер не стал прямо критиковать Трампа за его отношение к Зеленскому во время визита украинского лидера в Белый дом, он неоднократно предупреждал, что путину нельзя доверять.

"Мы знаем, что (путин) не человек, который держит свое слово", - сказал премьер, добавив, что именно по этой причине гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения.

Напоминаем

Стармер считает США важным и надежным союзником. Он подчеркнул, что Британия, Франция и другие союзники будут сотрудничать с Украиной над планом прекращения войны. Также он заявил, что Стармер заявил, что мирное соглашение для Украины обязательно должно включать россию, но это не означает, что она должна определять условия безопасности.

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