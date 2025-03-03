Стармер: ми не повинні підлещуватися до путіна
Київ • УНН
Прем'єр Британії Кір Стармер закликав підтримувати Зеленського замість того, щоб йти на поводу у путіна. Він наголосив, що путіну не можна довіряти, а гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що всі повинні підтримувати Президента України Володимира Зеленського та йти на поводу у російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
"росія - агресор. Зеленський - воєначальник, в країну якого вторглися. І ми всі повинні підтримувати його, а не підлещуватися до путіна", - заявив Стармер під час парламентських дебатів у Великій Британії.
Він відповідав на запитання Найджела Фараджа, правого члена парламенту, який є близьким союзником президента США Дональда Трампа.
Хоча Стармер не став прямо критикувати Трампа за його ставлення до Зеленського під час візиту українського лідера до Білого дому, він неодноразово попереджав, що путіну не можна довіряти.
"Ми знаємо, що (путін) не є людиною, яка тримає своє слово", - сказав прем'єр, додавши, що саме з цієї причини гарантії безпеки повинні бути частиною будь-якої мирної угоди.
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Стармер вважає США важливим і надійним союзником. Він підкреслив, що Британія, Франція та інші союзники співпрацюватимуть з Україною над планом припинення війни. Також він заявив, що Стармер заявив, що мирна угода для України обов’язково має включати росію, але це не означає, що вона повинна визначати умови безпеки.