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Стармер: мы должны предотвратить распространение ядерного оружия

Киев • УНН

 • 17834 просмотра

Премьер Британии заявил о намерениях предотвратить увеличение ядерного оружия.

Стармер: мы должны предотвратить распространение ядерного оружия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить" распространение ядерного оружия, когда его спросили, может ли ухудшение глобальной ситуации с безопасностью привести к тому, что больше стран стремятся иметь ядерное оружие, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Что касается вопроса ядерного оружия, очевидно, наша позиция заключается в том, что мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить любое увеличение доступности ядерного оружия", - сказал Стармер.

Дополнение

Великобритания и Франция являются двумя европейскими странами, которые имеют ядерное оружие, и идут дискуссии о расширении их "ядерного зонтика", чтобы защитить союзников на континенте после угроз Америки прекратить помощь в области безопасности.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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