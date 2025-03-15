Стармер: ми повинні запобігти поширенню ядерної зброї

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "ми зробимо все можливе, щоб запобігти" поширенню ядерної зброї, коли його запитали, чи може погіршення глобальної ситуації з безпекою призвести до того, що більше країн прагнуть мати ядерну зброю, пише УНН з посиланням на Sky News.

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"Щодо питання ядерної зброї, очевидно, наша позиція полягає в тому, що ми зробимо все можливе, щоб запобігти будь-якому збільшенню доступності ядерної зброї", - сказав Стармер.

Доповнення

Велика Британія та Франція є двома європейськими країнами, які мають ядерну зброю, і точаться дискусії щодо розширення їхньої "ядерної парасольки", щоб захистити союзників на континенті після погроз Америки припинити безпекову допомогу.