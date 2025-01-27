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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Становимся жестче": Зеленский рассказал, как война повлияла на украинцев

"Становимся жестче": Зеленский рассказал, как война повлияла на украинцев

Киев  •  УНН

 • 8632 просмотра

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Президент Украины отметил, что война сделала украинцев более жесткими и менее эмоциональными. По его словам, конфликт забрал жизни, время и положительные эмоции, оставив только негативные.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что война изменила всех украинцев, сделав их более жесткими и менее эмоциональными. Она забрала жизни, время и положительные эмоции. Об этом Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, передает УНН.

Детали

Президент ответил на вопрос, как именно война повлияла на украинцев. Он отметил, что она изменила всех и не принесла ничего хорошего.

Все обстоятельства с большими рисками меняют нас в любом случае. Война ничего хорошего, на мой взгляд, никому не приносит - ни мне, ни моей семье, ни каждому гражданину Украины. Она только забирает жизни. Война только забирает время, забирает эмоции - положительные. Есть другие эмоции, которые она приносит - абсолютно негативные. И поэтому изменения есть, конечно, есть. Хорошие ли они? Думаю, нет. Но они такие, какие они есть, и мы должны их воспринимать. Мы становимся жестче, и я считаю, что в каком-то смысле, наверное, крепче. Меньше эмоций? Да. Становимся более прагматичными

- отметил Зеленский.

Он добавил, что ему нравится в людях что-то живое и эмоциональное, но война убирает это.

Напомним

Зеленский в интервью для газеты Il Foglio рассказал, что в Мариуполе погибло около 20 тысяч человек, а с юга Украины вывезено 19,5 тысяч детей. В то же время россияне отстраивают город, чтобы скрыть свои преступления.

Если завтра половина армии пойдет домой - путин нас убьет всех: Зеленский о демобилизации27.01.25, 20:04 • 22447 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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