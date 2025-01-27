"Стаємо жорсткішими": Зеленський розповів, як війна вплинула на українців

Президент України Володимир Зеленський відповів, що війна змінила всіх українців, зробивши їх жорсткішими та менш емоційними. Вона забрала життя, час і позитивні емоції. Про це Зеленський сказав в інтерв‘ю італійській журналістці Чечилії Салі для газети Il Foglio, передає УНН.

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Президент відповів на питання, як саме війна вплинула на українців. Він зауважив, що вона змінила усіх і не принесла нічого хорошого.

Усі обставини з великими ризиками змінюють нас у будь-якому випадку. Війна нічого хорошого, на мій погляд, нікому не приносить – ні мені, ні моїй сім’ї, ні кожному громадянину України. Вона тільки забирає життя. Війна тільки забирає час, забирає емоції – позитивні. Є інші емоції, які вона приносить – абсолютно негативні. І тому зміни є, авжеж, є. Чи вони хороші? Думаю, ні. Але вони такі, які вони є, і ми повинні їх сприймати. Ми стаємо жорсткішими, і я вважаю, що в якомусь сенсі, напевно, міцнішими. Менше емоцій? Так. Стаємо більш прагматичними - зауважив Зеленський.

Він додав, що йому подобається в людях щось живе та емоційне, але війна прибирає це.

Нагадаємо

Зеленський у інтерв’ю для газети Il Foglio розповів, що у Маріуполі загинуло близько 20 тисяч людей, а з півдня України вивезено 19,5 тисяч дітей. Водночас росіяни відбудовують місто, щоб приховати свої злочини.

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