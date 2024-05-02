Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

18 сотрудников "Новой почты", которые были на смене во время ракетного удара по Одессе, успели спрятаться в укрытие, сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк, передает УНН.

Детали

По его данным, повреждено около 900 посылок.

В компании отметили, что постоянно находятся на связи с ними, их родными и врачами, чтобы быстро оказывать необходимую помощь.

В Одессе россияне попали ракетой в отделение Новой Почты