Стало відомо про стан працівників після ракетного удару РФ
Київ • УНН
18 співробітників "Нової пошти" знайшли укриття під час російського ракетного удару по Одесі, близько 900 посилок було пошкоджено, але компанія надає необхідну допомогу їм та їхнім сім'ям.
18 співробітників "Нової пошти", які були на зміні під час ракетного удару по Одесі, встигли сховатися в укриття, повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк, передає УНН.
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За його даними, пошкоджено близько 900 посилок.
У компанії зазначили, що постійно перебувають на зв'язку з ними, їхніми рідними та лікарями, аби швидко надавати необхідну допомогу.
В Одесі росіяни влучили ракетою у відділення Нової Пошти01.05.24, 23:33 • 55506 переглядiв