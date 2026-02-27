$43.210.03
Эксклюзив
15:15 • 7458 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 14399 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 24893 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 27807 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 34458 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 49580 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44487 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38573 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32946 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52980 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Главная
Эксклюзивы
ССО поразили нефтебазу оккупантов в Луганске

Киев • УНН

 • 1754 просмотра

Силы обороны Украины поразили нефтебазу российской армии во временно оккупированном Луганске. Это уменьшает возможности врага для маневров и штурмовых действий.

ССО поразили нефтебазу оккупантов в Луганске

Силы обороны поразили нефтебазу российской армии во временно оккупированном Луганске, сообщили в 1-м отдельном Центре БпС Сил беспилотных систем ВСУ, пишет УНН.

Сегодня наши операторы отработали по нефтебазе в т.о. Луганске

- сообщили в 1-м отдельном Центре БпС СБС ВСУ.

Как отмечается, "меньше горючего – меньше возможностей для маневров, ротаций и поддержки штурмовых действий. В современной войне логистика – это жизненно необходимая система для функционирования армии. Последовательное и систематическое поражение этой системы создает ощутимый результат".

"Это техника, которая не будет двигаться. Танки не смогут навести орудия на украинские силы. Артиллерия не отработает по нашим подразделениям. Логистические цепи разорваны, планы – сорваны", - подчеркнули в 1-м отдельном Центре БпС СБС ВСУ.

"Продолжаем истощать военный потенциал врага. Действуем точно. Двигаемся дальше", - отмечается в сообщении.

Генштаб подтвердил поражение НПЗ "лукойла" в 1750 км от Украины12.02.26, 14:08 • 4536 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Энергетика
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Луганск