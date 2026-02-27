ССО поразили нефтебазу оккупантов в Луганске

Силы обороны поразили нефтебазу российской армии во временно оккупированном Луганске, сообщили в 1-м отдельном Центре БпС Сил беспилотных систем ВСУ, пишет УНН.

Сегодня наши операторы отработали по нефтебазе в т.о. Луганске - сообщили в 1-м отдельном Центре БпС СБС ВСУ.

Как отмечается, "меньше горючего – меньше возможностей для маневров, ротаций и поддержки штурмовых действий. В современной войне логистика – это жизненно необходимая система для функционирования армии. Последовательное и систематическое поражение этой системы создает ощутимый результат".

"Это техника, которая не будет двигаться. Танки не смогут навести орудия на украинские силы. Артиллерия не отработает по нашим подразделениям. Логистические цепи разорваны, планы – сорваны", - подчеркнули в 1-м отдельном Центре БпС СБС ВСУ.

"Продолжаем истощать военный потенциал врага. Действуем точно. Двигаемся дальше", - отмечается в сообщении.

