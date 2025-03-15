США ввели санкции для чиновников Таиланда за депортацию уйгуров в Китай
Киев • УНН
США ввели визовые ограничения для должностных лиц Таиланда, причастных к принудительной репатриации уйгуров. Это ответ на их участие в возвращении 40 уйгуров в Китай в конце февраля.
США ввели визовые ограничения для нынешних и бывших чиновников Таиланда, которые участвовали в принудительной репатриации уйгурских мусульман, в рамках новой политики поддержки групп, подвергающихся пыткам в Китае, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Политика будет нацелена на иностранных чиновников, участвующих в попытках насильственного возвращения в Китай этнических или религиозных меньшинств, которым грозит преследование.
"Мы привержены борьбе с попытками Китая оказывать давление на правительства с целью принудительного возвращения уйгуров и других групп в Китай, где они подвергаются пыткам и насильственным исчезновениям", - сказал государственный секретарь США Марко Рубио.
"В свете долгосрочных актов геноцида и преступлений против человечности, совершенных Китаем в отношении уйгуров, мы призываем правительства по всему миру не возвращать уйгуров и другие группы принудительно в Китай", - отмечается в заявлении.
Рубио сказал, что действия против неназванных нынешних и бывших должностных лиц Таиланда были ответом на их участие в принуждении 40 уйгуров вернуться в Китай в конце февраля. Таиланд является союзником США по оборонному договору, но страна нервничает из-за противостояния Китаю, который гораздо важнее для страны Юго-Восточной Азии с торговой точки зрения, пишет издание.
В Госдепе не уточнили, что предусматривают визовые ограничения, но в основном такие меры касаются отказа в выдаче виз для въезда в США. Рубио сказал, что меры могут также применяться к членам семей любых должностных лиц, которые способствуют репатриации.
Дополнение
Уйгуры - тюркское этническое меньшинство из северо-западного китайского региона Синьцзян. В 2022 году Верховный комиссар ООН по правам человека обвинил Пекин в совершении "серьезных нарушений прав человека" в том, как он обращался с уйгурами и другими мусульманскими этническими меньшинствами в Синьцзяне.
"Со временем Китай заточил более 1 миллиона уйгуров в лагеря в Синьцзяне, что вызвало критику со стороны многих стран мира", пишет издание. Пекин неоднократно отрицал преследование уйгуров.
Китай ослабил ограничения для уйгуров, но выезд за границу все еще под запретом04.02.25, 02:56 • 28975 просмотров
Новая политика, как указано, является первым показателем того, как президент США Дональд Трамп отреагирует на нарушения прав человека с участием Китая.
Многие эксперты из Китая считают, что Трамп хочет достичь какой-то широкомасштабной сделки с Пекином, которая бы включала торговлю и другие вопросы. Они наблюдают за тем, как президент и его официальные лица говорят о вероятных нарушениях прав человека в Китае, учитывая возможные последствия для любых более широких переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, пишет издание.