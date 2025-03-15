США ввели санкции для чиновников Таиланда за депортацию уйгуров в Китай

США ввели визовые ограничения для нынешних и бывших чиновников Таиланда, которые участвовали в принудительной репатриации уйгурских мусульман, в рамках новой политики поддержки групп, подвергающихся пыткам в Китае, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Политика будет нацелена на иностранных чиновников, участвующих в попытках насильственного возвращения в Китай этнических или религиозных меньшинств, которым грозит преследование.

"Мы привержены борьбе с попытками Китая оказывать давление на правительства с целью принудительного возвращения уйгуров и других групп в Китай, где они подвергаются пыткам и насильственным исчезновениям", - сказал государственный секретарь США Марко Рубио.

"В свете долгосрочных актов геноцида и преступлений против человечности, совершенных Китаем в отношении уйгуров, мы призываем правительства по всему миру не возвращать уйгуров и другие группы принудительно в Китай", - отмечается в заявлении.

Рубио сказал, что действия против неназванных нынешних и бывших должностных лиц Таиланда были ответом на их участие в принуждении 40 уйгуров вернуться в Китай в конце февраля. Таиланд является союзником США по оборонному договору, но страна нервничает из-за противостояния Китаю, который гораздо важнее для страны Юго-Восточной Азии с торговой точки зрения, пишет издание.

В Госдепе не уточнили, что предусматривают визовые ограничения, но в основном такие меры касаются отказа в выдаче виз для въезда в США. Рубио сказал, что меры могут также применяться к членам семей любых должностных лиц, которые способствуют репатриации.

Дополнение

Уйгуры - тюркское этническое меньшинство из северо-западного китайского региона Синьцзян. В 2022 году Верховный комиссар ООН по правам человека обвинил Пекин в совершении "серьезных нарушений прав человека" в том, как он обращался с уйгурами и другими мусульманскими этническими меньшинствами в Синьцзяне.

"Со временем Китай заточил более 1 миллиона уйгуров в лагеря в Синьцзяне, что вызвало критику со стороны многих стран мира", пишет издание. Пекин неоднократно отрицал преследование уйгуров.

Китай ослабил ограничения для уйгуров, но выезд за границу все еще под запретом

Новая политика, как указано, является первым показателем того, как президент США Дональд Трамп отреагирует на нарушения прав человека с участием Китая.



Многие эксперты из Китая считают, что Трамп хочет достичь какой-то широкомасштабной сделки с Пекином, которая бы включала торговлю и другие вопросы. Они наблюдают за тем, как президент и его официальные лица говорят о вероятных нарушениях прав человека в Китае, учитывая возможные последствия для любых более широких переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, пишет издание.