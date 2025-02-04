Китай ослабил ограничения для уйгуров, но выезд за границу все еще под запретом

Китайские власти частично сняли ограничения на передвижение уйгуров внутри страны, однако их возможности выезда за границу, в частности для встреч с родственниками, остаются значительно ограниченными. Об этом сообщает Human Rights Watch, передает УНН.

Детали

Правозащитники уже длительное время обвиняют Пекин в жестоком подавлении прав уйгурского меньшинства и других мусульманских народностей в Синьцзянском автономном районе. Организация Объединенных Наций ранее заявляла, что действия китайских властей могут квалифицироваться как преступления против человечества.

Официальный Пекин отвергает эти обвинения, утверждая, что политика в регионе направлена на борьбу с экстремизмом и обеспечение стабильности. Тем не менее, международное сообщество продолжает внимательно следить за ситуацией в Синьцзяне, призывая к соблюдению прав человека.

Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"