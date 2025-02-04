Китай ослабил ограничения для уйгуров, но выезд за границу все еще под запретом
Киев • УНН
Китайские власти разрешили уйгурам свободнее передвигаться внутри страны. Однако возможности выезда за границу и воссоединения с родственниками остаются существенно ограниченными, сообщает Human Rights Watch.
Китайские власти частично сняли ограничения на передвижение уйгуров внутри страны, однако их возможности выезда за границу, в частности для встреч с родственниками, остаются значительно ограниченными. Об этом сообщает Human Rights Watch, передает УНН.
Детали
Правозащитники уже длительное время обвиняют Пекин в жестоком подавлении прав уйгурского меньшинства и других мусульманских народностей в Синьцзянском автономном районе. Организация Объединенных Наций ранее заявляла, что действия китайских властей могут квалифицироваться как преступления против человечества.
Официальный Пекин отвергает эти обвинения, утверждая, что политика в регионе направлена на борьбу с экстремизмом и обеспечение стабильности. Тем не менее, международное сообщество продолжает внимательно следить за ситуацией в Синьцзяне, призывая к соблюдению прав человека.
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