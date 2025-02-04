Китай ослабил ограничения для уйгуров, но выезд за границу все еще под запретом

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Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 47062 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 108338 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
3 февраля, 14:18 • 101317 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 102530 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
3 февраля, 12:50 • 116601 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 101933 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 138365 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

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Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
3 февраля, 07:40 • 108946 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 111402 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 136770 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Китай ослабил ограничения для уйгуров, но выезд за границу все еще под запретом

Китай ослабил ограничения для уйгуров, но выезд за границу все еще под запретом

Киев  •  УНН

 • 5109 просмотра

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Китайские власти разрешили уйгурам свободнее передвигаться внутри страны. Однако возможности выезда за границу и воссоединения с родственниками остаются существенно ограниченными, сообщает Human Rights Watch.

Китайские власти частично сняли ограничения на передвижение уйгуров внутри страны, однако их возможности выезда за границу, в частности для встреч с родственниками, остаются значительно ограниченными. Об этом сообщает Human Rights Watch, передает УНН.

Детали

Правозащитники уже длительное время обвиняют Пекин в жестоком подавлении прав уйгурского меньшинства и других мусульманских народностей в Синьцзянском автономном районе. Организация Объединенных Наций ранее заявляла, что действия китайских властей могут квалифицироваться как преступления против человечества. 

Официальный Пекин отвергает эти обвинения, утверждая, что политика в регионе направлена на борьбу с экстремизмом и обеспечение стабильности. Тем не менее, международное сообщество продолжает внимательно следить за ситуацией в Синьцзяне, призывая к соблюдению прав человека. 

Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"03.02.25, 06:31 • 103687 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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