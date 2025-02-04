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Китай послабив обмеження для уйгурів, але виїзд за кордон все ще під забороною

Китай послабив обмеження для уйгурів, але виїзд за кордон все ще під забороною

Київ • УНН

 • 28936 перегляди

Китайська влада дозволила уйгурам вільніше пересуватися всередині країни. Проте можливості виїзду за кордон та возз'єднання з родичами залишаються суттєво обмеженими, повідомляє Human Rights Watch.

Китайська влада частково зняла обмеження на пересування уйгурів усередині країни, проте їх можливості виїзду за кордон, зокрема для зустрічей із родичами, залишаються значно обмеженими. Про це повідомляє Human Rights Watch, передає УНН.

Деталі

Правозахисники вже тривалий час звинувачують Пекін у жорстокому придушенні прав уйгурської меншини та інших мусульманських народностей у Сіньцзянському автономному районі. Організація Об’єднаних Націй раніше заявляла, що дії китайської влади можуть кваліфікуватися як злочини проти людства. 

Офіційний Пекін відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що політика в регіоні спрямована на боротьбу з екстремізмом та забезпечення стабільності. Тим не менш, міжнародна спільнота продовжує уважно стежити за ситуацією в Сіньцзяні, закликаючи до дотримання прав людини. 

Панама заявила про вихід країни з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях"03.02.25, 06:31 • 104983 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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