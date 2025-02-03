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Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

Киев  •  УНН

 • 1254 просмотра

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Президент Панамы объявил о прекращении участия в проекте «Один пояс, один путь» после переговоров с госсекретарем США. Страна также рассматривает возможность досрочного выхода из китайской инициативы.

Правительство Панамы не будет продлевать действие меморандума с КНР об участии страны в китайской глобальной инициативе "Один пояс, один путь". Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, передает CNN, пишет УНН.

Детали

Он назвал встречу с главой Госдепа "сердечной и уважительной", подчеркнув, что американская сторона не ставит под сомнение суверенитет страны над Панамским каналом.

Я считаю, что этот визит открывает двери для построения новых отношений с Соединенными Штатами... и, в частности, увеличения американских инвестиций в Панаме,

- сказал Мулино.

По его словам, стороны подробно обсудили вопрос китайского присутствия в зоне Панамского канала. Сейчас правительство проводит аудит в расположенных рядом с каналом портах, которые находятся под управлением китайских компаний.

Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года относительно участия страны в инициативе "Один пояс, один путь,

- заявил Мулино.

Он добавил, что Панама также изучит возможность выхода из китайского проекта раньше срока завершения действия соглашения, продление которого происходит каждые три года.

Панама разорвала многолетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу Китая в 2017 году и тогда же присоединилась к его глобальной инфраструктурной инициативе "Один пояс, один путь". Это вызвало волну критики со стороны США из-за рисков контроля КНР над функционированием критически важного для мировой торговли Панамского канала.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил Панаму о неприемлемости китайского контроля над Панамским каналом. США угрожают принять меры, если ситуация не изменится немедленно.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Экономикаполитика
panamaПанама
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
taivanТайвань
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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