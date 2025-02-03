Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"
Киев • УНН
Президент Панамы объявил о прекращении участия в проекте «Один пояс, один путь» после переговоров с госсекретарем США. Страна также рассматривает возможность досрочного выхода из китайской инициативы.
Правительство Панамы не будет продлевать действие меморандума с КНР об участии страны в китайской глобальной инициативе "Один пояс, один путь". Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, передает CNN, пишет УНН.
Детали
Он назвал встречу с главой Госдепа "сердечной и уважительной", подчеркнув, что американская сторона не ставит под сомнение суверенитет страны над Панамским каналом.
Я считаю, что этот визит открывает двери для построения новых отношений с Соединенными Штатами... и, в частности, увеличения американских инвестиций в Панаме,
По его словам, стороны подробно обсудили вопрос китайского присутствия в зоне Панамского канала. Сейчас правительство проводит аудит в расположенных рядом с каналом портах, которые находятся под управлением китайских компаний.
Я принял важное решение и сообщаю вам о нем. Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года относительно участия страны в инициативе "Один пояс, один путь,
Он добавил, что Панама также изучит возможность выхода из китайского проекта раньше срока завершения действия соглашения, продление которого происходит каждые три года.
Панама разорвала многолетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу Китая в 2017 году и тогда же присоединилась к его глобальной инфраструктурной инициативе "Один пояс, один путь". Это вызвало волну критики со стороны США из-за рисков контроля КНР над функционированием критически важного для мировой торговли Панамского канала.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио предупредил Панаму о неприемлемости китайского контроля над Панамским каналом. США угрожают принять меры, если ситуация не изменится немедленно.