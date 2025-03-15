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США ввели санкції для чиновників Таїланду за депортацію уйгурів до Китаю

Київ • УНН

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США запровадили візові обмеження для посадовців Таїланду, причетних до примусової репатріації уйгурів. Це відповідь на їхню участь у поверненні 40 уйгурів до Китаю наприкінці лютого.

США ввели санкції для чиновників Таїланду за депортацію уйгурів до Китаю

США запровадили візові обмеження для нинішніх і колишніх чиновників Таїланду, які брали участь у примусовій репатріації уйгурських мусульман, у межах нової політики підтримки груп, які піддаються тортурам у Китаї, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Політика буде націлена на іноземних чиновників, які беруть участь у спробах насильницького повернення до Китаю етнічних або релігійних меншин, яким загрожує переслідування.

"Ми віддані боротьбі зі спробами Китаю чинити тиск на уряди з метою примусового повернення уйгурів та інших груп до Китаю, де вони піддаються тортурам і насильницьким зникненням", - сказав державний секретар США Марко Рубіо.

"У світлі довготривалих актів геноциду та злочинів проти людяності, скоєних Китаєм щодо уйгурів, ми закликаємо уряди по всьому світу не повертати уйгурів та інші групи примусово до Китаю", - зазначається у заяві.

Рубіо сказав, що дії проти неназваних нинішніх і колишніх посадових осіб Таїланду були відповіддю на їхню участь у примушенні 40 уйгурів повернутися до Китаю наприкінці лютого. Таїланд є союзником США за оборонним договором, але країна нервує через протистояння Китаю, який набагато важливіший для країни Південно-Східної Азії з торгової точки зору, пише видання.

У Держдепі не уточнили, що передбачають візові обмеження, але в основному такі заходи стосуються відмови у видачі віз для в'їзду в США. Рубіо сказав, що заходи можуть також застосовуватися до членів сімей будь-яких посадових осіб, які сприяють репатріації.

Доповнення

Уйгури - тюркська етнічна меншина з північно-західного китайського регіону Сіньцзян. У 2022 році Верховний комісар ООН з прав людини звинуватив Пекін у скоєнні "серйозних порушень прав людини" у тому, як він поводився з уйгурами та іншими мусульманськими етнічними меншинами в Сіньцзяні.

"З часом Китай запроторив понад 1 мільйон уйгурів до таборів у Сіньцзяні, що викликало критику з боку багатьох країн світу", пише видання. Пекін неодноразово заперечував переслідування уйгурів.

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Нова політика, як вказано, є першим показником того, як президент США Дональд Трамп відреагує на порушення прав людини за участю Китаю.

Багато експертів з Китаю вважають, що Трамп хоче досягти якоїсь широкомасштабної угоди з Пекіном, яка б включала торгівлю та інші питання. Вони спостерігають за тим, як президент і його офіційні особи говорять про ймовірні порушення прав людини в Китаї, враховуючи можливі наслідки для будь-яких ширших переговорів з главою КНР Сі Цзіньпіном, пише видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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