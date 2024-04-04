США выступают против постоянного членства Палестины в ООН

Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы создание независимого палестинского государства произошло путем прямых переговоров с Израилем, а не через вступление Палестины в ООН. Об этом представитель Государственного департамента Мэтью Миллер рассказал во время ежедневного брифинга, передает УНН.

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При этом заявление о том, что Вашингтон готов наложить вето на заявку палестинцев, если она поступит в Совет Безопасности ООН, так и не прозвучало.

Миллер также подчеркнул, что США занимаются вопросом прямого диалога между Израилем и Палестиной.

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