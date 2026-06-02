США сократят количество африканских дипучреждений, где можно оформить визу

Администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно сократить количество американских посольств и консульств в Африке, которые будут принимать и обрабатывать визовые заявки. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

По данным агентства, количество дипучреждений с полноценными визовыми услугами могут сократить почти с 50 до 20. Ожидается, что изменения вступят в силу уже в июне. Соответствующую директиву на прошлой неделе одобрил государственный секретарь США Марко Рубио.

Решение является частью более широкой политики Белого дома по усилению контроля за иммиграцией и сокращению случаев нарушения визового режима. Параллельно администрация Трампа также сокращает штат американских дипломатических представительств за рубежом.

Поездки за визами могут стать сложнее

Согласно новым правилам, гражданам многих африканских стран придется обращаться в один из 20 определенных региональных центров для получения визы в США. Это может существенно увеличить расходы и усложнить процедуру оформления документов.

В то же время консульские отделы в странах, которые потеряют право на оформление виз, продолжат работать. Они будут оказывать помощь гражданам США, заниматься продлением паспортов, экстренными консульскими вопросами и отдельными категориями дипломатических виз.

