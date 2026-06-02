США сократят количество африканских дипучреждений, где можно оформить визу

$44.2751.55
ukenru
16:47 • 10547 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 21609 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 20395 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 54349 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 42367 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 44363 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 61084 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 95286 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 70308 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 146184 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
58%
752мм
Популярные новости
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 12685 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 20894 просмотра
Многодетная мать на Закарпатье снимала порно с 13-летней дочерью, её отправили под стражуPhoto1 июня, 14:20 • 4220 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 16748 просмотра
путин в кремле собрал совещание из-за "удара по Старобельску" и снова пригрозил Украине "неотвратимым" наказанием18:45 • 4992 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 16839 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 20989 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 54352 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 59823 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 74689 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ливан
Израиль
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 12769 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 54102 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 49774 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 69521 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 83497 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Truth Social
The New York Times

США сократят количество африканских дипучреждений, где можно оформить визу

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Администрация Трампа сократит количество дипучреждений в Африке с визовыми услугами до 20. Изменения вступят в силу в июне по решению Марко Рубио.

США сократят количество африканских дипучреждений, где можно оформить визу
Фото: АР

Администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно сократить количество американских посольств и консульств в Африке, которые будут принимать и обрабатывать визовые заявки. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, количество дипучреждений с полноценными визовыми услугами могут сократить почти с 50 до 20. Ожидается, что изменения вступят в силу уже в июне. Соответствующую директиву на прошлой неделе одобрил государственный секретарь США Марко Рубио.

Решение является частью более широкой политики Белого дома по усилению контроля за иммиграцией и сокращению случаев нарушения визового режима. Параллельно администрация Трампа также сокращает штат американских дипломатических представительств за рубежом.

Поездки за визами могут стать сложнее

Согласно новым правилам, гражданам многих африканских стран придется обращаться в один из 20 определенных региональных центров для получения визы в США. Это может существенно увеличить расходы и усложнить процедуру оформления документов.

В то же время консульские отделы в странах, которые потеряют право на оформление виз, продолжат работать. Они будут оказывать помощь гражданам США, заниматься продлением паспортов, экстренными консульскими вопросами и отдельными категориями дипломатических виз.

Министерство внутренней безопасности США уточнило правила получения грин-карт после волны критики31.05.26, 10:09 • 3888 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Дипломатка
Марко Рубио
Ассошиэйтед Пресс
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты