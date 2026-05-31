Министерство внутренней безопасности США уточнило правила получения грин-карт после волны критики

Министерство внутренней безопасности США заявило, что новые разъяснения относительно оформления грин-карт не окажут существенного влияния на высококвалифицированных специалистов и других заявителей, которые могут принести пользу американской экономике. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что рекомендации, обнародованные на прошлой неделе Службой гражданства и иммиграции США (USCIS), не вводят новых ограничений, а лишь подтверждают действующее законодательство и установившуюся практику.

Ранее представитель USCIS заявил, что большинство иностранцев, которые находятся в США временно и стремятся получить статус постоянного резидента, должны возвращаться в свои страны для подачи документов. Это заявление вызвало обеспокоенность среди иммигрантов и работодателей, которые опасались ужесточения политики легальной иммиграции.

После критики власти предоставили дополнительные разъяснения

В новом заявлении DHS отметило, что требование не будет распространяться на лиц, которые отвечают национальным интересам США или обеспечивают экономические преимущества для страны. Также подчеркивается, что ни один квалифицированный заявитель не будет лишен возможности получить грин-карту из-за этих правил.

Иммиграционные адвокаты сообщили, что после первоначального заявления получили многочисленные обращения от клиентов, опасавшихся возможного ограничения легальной иммиграции.

Новое правило – это еще один способ попытаться депортировать людей, которых, по моему мнению, депортировать нельзя – заявила иммиграционный адвокат из Бостона Элизабет Госс.

В то же время в DHS подтвердили, что часть заявителей все же должна будет начинать процесс оформления документов через американские посольства или консульства за пределами США. При этом изменения не коснутся действующих владельцев статуса постоянного резидента.

