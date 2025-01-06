США сегодня официально утверждают результаты президентских выборов
Киев • УНН
Конгресс США проводит совместное заседание для формального подсчета и утверждения голосов избирателей от каждого штата. В отличие от драматических событий 2021 года, на этот раз ожидается спокойное завершение избирательного процесса.
Сегодня в Соединенных Штатах происходит официальное утверждение результатов президентских выборов, прошедших в ноябре. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
По информации, эта процедура является ключевым этапом в подсчете голосов избирателей, присланных от каждого штата и завершает избирательный процесс.
Члены Палаты представителей и Сената проводят совместное заседание, где голоса избирателей формально подсчитываются и утверждаются. В большинстве случаев эта процедура является чисто формальной и не вызывает дискуссий.
Четыре года назад ситуация изменилась, когда во время аналогичного заседания сторонники Дональда Трампа устроили штурм Капитолия, что стало одним из самых драматичных и резонансных событий в истории американской демократии.
В этом году не ожидается никаких неожиданностей. Конгресс готов официально завершить процесс, который подтвердит победу кандидата, избранного большинством американских избирателей.
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