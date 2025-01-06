США сегодня официально утверждают результаты президентских выборов

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 135772 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 296740 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 269596 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 368819 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 196527 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 174271 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 135963 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 122227 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 134588 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 163337 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мужчина умер в больнице после российского обстрела Антоновки в Херсонской области

Мужчина умер в больнице после российского обстрела Антоновки в Херсонской области

 • 23088 просмотра
Шольц назвал обвинения относительно встречи с Путиным «глубоко непорядочными»

Шольц назвал обвинения относительно встречи с Путиным «глубоко непорядочными»

 • 20313 просмотра
Подводный кабель у побережья Тайваня мог быть «поврежден китайским кораблем»

Подводный кабель у побережья Тайваня мог быть «поврежден китайским кораблем»

 • 22639 просмотра
Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

 • 32133 просмотра
Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

 • 34259 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 143656 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 296743 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 157450 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 368822 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 224137 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

 • 34259 просмотра
Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

 • 32133 просмотра
«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

 • 68145 просмотра
Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

 • 100835 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

 • 101352 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

США сегодня официально утверждают результаты президентских выборов

США сегодня официально утверждают результаты президентских выборов

Киев  •  УНН

 • 3008 просмотра

Read in English

Конгресс США проводит совместное заседание для формального подсчета и утверждения голосов избирателей от каждого штата. В отличие от драматических событий 2021 года, на этот раз ожидается спокойное завершение избирательного процесса.

Сегодня в Соединенных Штатах происходит официальное утверждение результатов президентских выборов, прошедших в ноябре. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

По информации, эта процедура является ключевым этапом в подсчете голосов избирателей, присланных от каждого штата и завершает избирательный процесс. 

Члены Палаты представителей и Сената проводят совместное заседание, где голоса избирателей формально подсчитываются и утверждаются. В большинстве случаев эта процедура является чисто формальной и не вызывает дискуссий. 

Четыре года назад ситуация изменилась, когда во время аналогичного заседания сторонники Дональда Трампа устроили штурм Капитолия, что стало одним из самых драматичных и резонансных событий в истории американской демократии. 

В этом году не ожидается никаких неожиданностей. Конгресс готов официально завершить процесс, который подтвердит победу кандидата, избранного большинством американских избирателей.

Трамп победил в последнем «шатком» штате, в целом собрав 74,6 млн голосов10 нояб. 2024, 09:46 • 23687 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты