США сьогодні офіційно затверджують результати президентських виборів

Сьогодні в Сполучених Штатах відбувається офіційне затвердження результатів президентських виборів, що пройшли у листопаді. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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За інформацією, ця процедура є ключовим етапом у підрахунку голосів виборців, надісланих від кожного штату і завершує виборчий процес.

Члени Палати представників і Сенату проводять спільне засідання, де голоси виборців формально підраховуються й затверджуються. У більшості випадків ця процедура є суто формальною і не викликає дискусій.

Чотири роки тому ситуація змінилася, коли під час аналогічного засідання прихильники Дональда Трампа влаштували штурм Капітолію, що стало однією з найбільш драматичних і резонансних подій в історії американської демократії.

Цьогоріч не очікується жодних несподіванок. Конгрес готовий офіційно завершити процес, що підтвердить перемогу кандидата, обраного більшістю американських виборців.

Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті, загалом зібравши 74,6 млн голосів