США сьогодні офіційно затверджують результати президентських виборів
Київ • УНН
Конгрес США проводить спільне засідання для формального підрахунку та затвердження голосів виборців від кожного штату. На відміну від драматичних подій 2021 року, цього разу очікується спокійне завершення виборчого процесу.
Сьогодні в Сполучених Штатах відбувається офіційне затвердження результатів президентських виборів, що пройшли у листопаді. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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За інформацією, ця процедура є ключовим етапом у підрахунку голосів виборців, надісланих від кожного штату і завершує виборчий процес.
Члени Палати представників і Сенату проводять спільне засідання, де голоси виборців формально підраховуються й затверджуються. У більшості випадків ця процедура є суто формальною і не викликає дискусій.
Чотири роки тому ситуація змінилася, коли під час аналогічного засідання прихильники Дональда Трампа влаштували штурм Капітолію, що стало однією з найбільш драматичних і резонансних подій в історії американської демократії.
Цьогоріч не очікується жодних несподіванок. Конгрес готовий офіційно завершити процес, що підтвердить перемогу кандидата, обраного більшістю американських виборців.
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