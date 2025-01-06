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США сьогодні офіційно затверджують результати президентських виборів

Київ • УНН

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Конгрес США проводить спільне засідання для формального підрахунку та затвердження голосів виборців від кожного штату. На відміну від драматичних подій 2021 року, цього разу очікується спокійне завершення виборчого процесу.

Сьогодні в Сполучених Штатах відбувається офіційне затвердження результатів президентських виборів, що пройшли у листопаді. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

За інформацією, ця процедура є ключовим етапом у підрахунку голосів виборців, надісланих від кожного штату і завершує виборчий процес. 

Члени Палати представників і Сенату проводять спільне засідання, де голоси виборців формально підраховуються й затверджуються. У більшості випадків ця процедура є суто формальною і не викликає дискусій. 

Чотири роки тому ситуація змінилася, коли під час аналогічного засідання прихильники Дональда Трампа влаштували штурм Капітолію, що стало однією з найбільш драматичних і резонансних подій в історії американської демократії. 

Цьогоріч не очікується жодних несподіванок. Конгрес готовий офіційно завершити процес, що підтвердить перемогу кандидата, обраного більшістю американських виборців.

Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті, загалом зібравши 74,6 млн голосів 10.11.24, 11:46 • 24490 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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