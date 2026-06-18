США призвали своих граждан не ехать в Россию или искать укрытие из-за атак БПЛА
Киев • УНН
Госдеп США призывает граждан не ехать в РФ из-за атак БПЛА в крупных городах. В случае взрывов американцам советуют немедленно искать укрытие.
В США выпустили рекомендации для своих граждан — не ехать в россию или искать укрытие из-за атак БПЛА. Об этом говорится в сообщении Бюро консульских дел Госдепартамента США, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Бюро, атаки и взрывы с участием БПЛА происходили вблизи границы с Украиной, а также в крупных городах россии, включая москву, казань и санкт-петербург. В чрезвычайной ситуации следует следовать указаниям местных российских властей и искать укрытие.
Гражданам США снова настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в россию
Напомним
В ночь на 18 июня 2026 года подразделения Сил обороны в московской области российской федерации повторно поразили Московский нефтеперерабатывающий завод. Очевидно, что это стало ответом на удар, в частности, по Успенскому собору Киево-Печерской Лавры, который россия нанесла во время массированной атаки на Киев 15 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 производства украинской компании Fire Point над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.