США призывают Южную Корею усилить контроль за экспортом микросхем в Китай

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
g7G7
bloomberg-lpBloomberg L.P.
seulСеул
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
kitaiКитай
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  50199 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  115640 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  115157 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  117464 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  164863 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  106781 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228994 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192849 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191613 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  438770 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Новости по теме
США призывают Южную Корею усилить контроль за экспортом микросхем в Китай

США призывают Южную Корею усилить контроль за экспортом микросхем в Китай

  •  1166 просмотра
россияне ночью обстреляли жилой сектор в Херсоне, есть повреждения многоэтажки - ОВА

россияне ночью обстреляли жилой сектор в Херсоне, есть повреждения многоэтажки - ОВА

  •  1573 просмотра
лукашенко заявил, что беларусь готовится к войне

лукашенко заявил, что беларусь готовится к войне

  •  2335 просмотра
Добыча угля на госшахтах выросла более чем на 24% с начала года - Минэнерго

Добыча угля на госшахтах выросла более чем на 24% с начала года - Минэнерго

  •  4517 просмотра
Угрожал последователям хасидского движения на Закарпатье: разоблачен агитатор

Угрожал последователям хасидского движения на Закарпатье: разоблачен агитатор

  •  4124 просмотра
Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

  •  11104 просмотра
Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

  •  11261 просмотра
Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

  •  7557 просмотра
Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

  •  11162 просмотра
В Каспийском море выявлен нефтяной разлив, названы предполагаемые причины

В Каспийском море выявлен нефтяной разлив, названы предполагаемые причины

  •  9997 просмотра

Популярные

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  74040 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  115162 просмотра
Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

  •  41006 просмотра
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев

  •  105233 просмотра
В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов

  •  102078 просмотра

Публикации

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

  •  74040 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

  •  115162 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  164863 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  438770 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  411150 просмотра

США призывают Южную Корею усилить контроль за экспортом микросхем в Китай

США договариваются с Южной Кореей о введении ограничений на экспорт полупроводниковых технологий и оборудования в Китай, подобных тем, которые уже введены США, в рамках усилий, направленных на препятствование развитию китайской полупроводниковой промышленности из соображений национальной безопасности.

Новости Мира •   •  1166 просмотра
США призывают Южную Корею усилить контроль за экспортом микросхем в Китай

россияне ночью обстреляли жилой сектор в Херсоне, есть повреждения многоэтажки - ОВА

Российские войска обстреляли жилой район в Херсоне, повредив многоквартирный дом, но никто не пострадал.

Война •   •  1573 просмотра
россияне ночью обстреляли жилой сектор в Херсоне, есть повреждения многоэтажки - ОВА

лукашенко заявил, что беларусь готовится к войне

Президент беларуси александр лукашенко во время своего визита в Гродно заявил, что Минск не хочет угрожать другим странам, но его страна готовится к войне.

Война •   •  2335 просмотра
лукашенко заявил, что беларусь готовится к войне

Добыча угля на госшахтах выросла более чем на 24% с начала года - Минэнерго

С начала года добыча угля на государственных шахтах увеличилась более чем на 24%, превысив довоенный уровень, несмотря на российские обстрелы и нехватку персонала.

Война •   •  4517 просмотра
Добыча угля на госшахтах выросла более чем на 24% с начала года - Минэнерго

Угрожал последователям хасидского движения на Закарпатье: разоблачен агитатор

Служба безопасности Украины разоблачила агитатора, который публично угрожал последователям хасидского движения в Закарпатской области физической расправой и разжигал религиозную вражду, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Общество •   •  4124 просмотра
Угрожал последователям хасидского движения на Закарпатье: разоблачен агитатор

Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

В оккупированном Севастополе представители украинской разведки взорвали электроподстанцию.

Война •   •  11104 просмотра
Украинские разведчики взорвали в оккупированном Севастополе электроподстанцию - СМИ

Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Германия предоставит Украине 180 000 артиллерийских снарядов на 576 миллионов евро в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов.

Война •   •  11261 просмотра
Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Линия магазинов EVA и команда благотворительного проекта "ГЕРОЙCAR" запустили инициативу "Ход конем", чтобы поддержать большой сбор донатов на 1000 пикапов для украинских военнослужащих.

Новости Бизнеса •   •  7557 просмотра
Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

российские войска несут значительные потери в бронетехнике на Херсонском направлении и вынуждены перебрасывать боевые машины из оккупированного Крыма для пополнения потерь после ударов украинских беспилотников.

Общество •   •  11162 просмотра
Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

В Каспийском море выявлен нефтяной разлив, названы предполагаемые причины

Дрейфующее нефтяное пятно площадью около 7 квадратных километров обнаружено в Каспийском море в районе нефтяного месторождения "Кашаган".

Новости Мира •   •  9997 просмотра
В Каспийском море выявлен нефтяной разлив, названы предполагаемые причины