США призывают Южную Корею усилить контроль за экспортом микросхем в Китай

США просят Южную Корею ввести ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай, подобных тем, которые уже ввели США. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Американские чиновники предлагают Южной Корее ужесточить ограничения потока оборудования и передовых полупроводниковых технологий для производства микросхем в Китай. Это касается изготовления высококачественных логических микросхем и микросхем памяти.

Экспортные ограничения должны быть аналогичными тем, которые уже введи США. Bloomberg пишет, что этот шаг является частью усилий Вашингтона, направленных на то, чтобы помешать развитию китайской полупроводниковой промышленности из соображений национальной безопасности.

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Потенциальные ограничения направлены на включение логических микросхем с технологическим процессом более 14 нанометров и типа памяти, известного как DRAM, с технологическим процессом более 18 нанометров. Это согласовывалось бы с набором ограничений, о которых Министерство торговли США впервые объявило в 2022 году, добавляется в статье.

Американские чиновники и правительство президента Южной Кореи Юн Сок Йола обсудили эти вопросы в марте. США намерены достичь соглашения до саммита G7 в середине июня, однако азиатская страна обдумывает эту идею, поскольку Китай остается важным торговым партнером.

Добавим

Ранее в этом месяце США уже призвали своих союзников, включая Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию, еще больше ужесточить экспорт полупроводникового оборудования, запчастей и химикатов для производства микросхем в Китай.

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Однако этот график может быть нарушен, поскольку официальные лица из Южной Кореи, Японии и США намерены встретиться в конце июня, чтобы обсудить сотрудничество в области передовых технологий и цепей поставок.

Китай отмечает, что ограничения создают дополнительные препятствия для торговли и большую неопределенность в области производства микросхем.

Южная Корея обеспокоена потенциальными санкциями, которые может наложить Китай в ответ на экспортный контроль, поскольку несколько технологических компаний, включая Samsung Electronics и SK Hynix, все еще работают в Китае, крупнейшем торговом партнере Сеула.

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