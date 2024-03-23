Премьер Нидерландов встретится с лидером Китая на фоне напряжения по экспорту микросхем

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на следующей неделе поедет в Пекин на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне напряженности из-за вопроса экспорта компьютерных чипов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, визиту предшествуют действия правительства Нидерландов, которое в этом году начало отказывать в выдаче лицензий компании ASML, крупнейшему поставщику оборудования для производителей компьютерных чипов, на экспорт многих своих продуктов в Китай под давлением США.

Ожидается, что во время визита 26-27 марта Рютте встретится с Си Цзиньпином и премьером Ли Цянем, а министр торговли Нидерландов Джеффри ван Левен - со своим китайским коллегой Ван Вентао.

Они обсудят возможности экономического сотрудничества, важность равных правил игры и равного доступа к рынкам говорится в заявлении правительства Нидерландов.

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