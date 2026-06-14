США "принимают меры" для быстрого обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив — Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США уже "принимают меры" для быстрого обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив, передает УНН со ссылкой на the Guardian.

"Мы уже делаем то, о чем я не могу говорить в рамках этой программы, чтобы обеспечить безопасный проход как можно быстрее", - сказал Хегсет в эфире программы "Face the Nation" на канале CBS. "Следовательно, мы полностью в курсе событий, мы точно знаем, каковы тенденции".

Хегсет сказал, что "после подписания этого соглашения мы ожидаем, что Иран прекратит обстрелы" коммерческих судов.

"Мы следим за тем, что происходит с Хезболлой, которая обстреливает ракетами северный Израиль, и им необходимо прекратить это делать", - сказал он, добавив, что "Иран должен всячески подтолкнуть их к прекращению этих действий".

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