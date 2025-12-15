США предотвратили теракт в новогоднюю ночь, арестовав членов экстремистской группировки

ФБР остановило запланированную кампанию взрывов в Южной Калифорнии в канун Нового года. Арестованы пятеро подозреваемых, связанных с группировкой "Фронт освобождения острова Черепах".

Федеральные агенты США остановили запланированную кампанию взрывов, которые должны были произойти в канун Нового года в Южной Калифорнии. Об этом сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди, заявив об аресте подозреваемых, связанных с подготовкой скоординированных атак, пишет УНН. Детали Министерство юстиции в сотрудничестве с нашим ФБР предотвратило то, что могло бы быть масштабным и ужасным террористическим заговором – заявила Бонди. По ее словам, группа под названием "Фронт освобождения острова Черепах" (Turtle Island Liberation Front), которую ФБР описывает как радикальное пропалестинское, антиправоохранительное и антиправительственное ответвление, готовила многочисленные взрывы. Подозреваемые также планировали напасть на агентов и транспортные средства Иммиграционной и таможенной полиции США. Австралия планирует ужесточить законы об оружии после самой смертоносной стрельбы за почти 30 лет В рамках операции четверо подозреваемых были арестованы в Калифорнии, а пятое лицо, вероятно, связанное с той же сетью, задержали в Новом Орлеане. ФБР расследует, проводили ли арестованные испытания самодельных взрывных устройств в Долине Люцерн перед запланированными нападениями. Смертельную стрельбу в Сиднее устроили отец и сын