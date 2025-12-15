$42.190.08
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 12357 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 11414 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 11768 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 19890 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 17266 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 19295 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 20790 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21518 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22113 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
США предотвратили теракт в новогоднюю ночь, арестовав членов экстремистской группировки

Киев • УНН

 • 180 просмотра

ФБР остановило запланированную кампанию взрывов в Южной Калифорнии в канун Нового года. Арестованы пятеро подозреваемых, связанных с группировкой "Фронт освобождения острова Черепах".

США предотвратили теракт в новогоднюю ночь, арестовав членов экстремистской группировки

Федеральные агенты США остановили запланированную кампанию взрывов, которые должны были произойти в канун Нового года в Южной Калифорнии. Об этом сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди, заявив об аресте подозреваемых, связанных с подготовкой скоординированных атак, пишет УНН.

Детали

Министерство юстиции в сотрудничестве с нашим ФБР предотвратило то, что могло бы быть масштабным и ужасным террористическим заговором 

– заявила Бонди.

По ее словам, группа под названием "Фронт освобождения острова Черепах" (Turtle Island Liberation Front), которую ФБР описывает как радикальное пропалестинское, антиправоохранительное и антиправительственное ответвление, готовила многочисленные взрывы. Подозреваемые также планировали напасть на агентов и транспортные средства Иммиграционной и таможенной полиции США.

Австралия планирует ужесточить законы об оружии после самой смертоносной стрельбы за почти 30 лет15.12.25, 11:48 • 2044 просмотра

В рамках операции четверо подозреваемых были арестованы в Калифорнии, а пятое лицо, вероятно, связанное с той же сетью, задержали в Новом Орлеане. ФБР расследует, проводили ли арестованные испытания самодельных взрывных устройств в Долине Люцерн перед запланированными нападениями.

Смертельную стрельбу в Сиднее устроили отец и сын15.12.25, 03:45 • 9104 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Новый год
Пэм Бонди
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Калифорния
Австралия
Соединённые Штаты