США запобігли теракту в новорічну ніч, заарештувавши членів екстремістського угруповання

Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 12423 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 11461 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 11994 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників15 грудня, 09:49 • 21837 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 25320 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto13:18 • 11421 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 16473 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 81500 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 98807 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 23801 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 40907 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 42104 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 46461 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 81249 перегляди
США запобігли теракту в новорічну ніч, заарештувавши членів екстремістського угруповання

Київ • УНН

ФБР зупинило заплановану кампанію вибухів у Південній Каліфорнії напередодні Нового року. Заарештовано п'ятьох підозрюваних, пов'язаних з угрупованням "Фронт визволення острова Черепах".

США запобігли теракту в новорічну ніч, заарештувавши членів екстремістського угруповання

Федеральні агенти США зупинили заплановану кампанію вибухів, які мали відбутися напередодні Нового року у Південній Каліфорнії. Про це повідомила генеральний прокурор Пем Бонді, заявивши про арешт підозрюваних, пов'язаних із підготовкою скоординованих атак, пише УНН.

Деталі

Міністерство юстиції у співпраці з нашим ФБР запобігло тому, що могло б бути масштабним і жахливим терористичним заговором 

– заявила Бонді.

За її словами, група під назвою "Фронт визволення острова Черепах" (Turtle Island Liberation Front), яку ФБР описує як радикальне пропалестинське, антиправоохоронне та антиурядове відгалуження, готувало численні вибухи. Підозрювані також планували напасти на агентів та транспортні засоби Імміграційної та митної поліції США.

Австралія планує посилити закони про зброю після найсмертоноснішої стрілянини за майже 30 років15.12.25, 11:48 • 2048 переглядiв

У рамках операції чотирьох підозрюваних було заарештовано в Каліфорнії, а п’яту особу, ймовірно, пов'язану з тією ж мережею, затримали в Новому Орлеані. ФБР розслідує, чи проводили заарештовані випробування саморобних вибухових пристроїв у Долині Люцерн перед запланованими нападами.

Смертельну стрілянину в Сіднеї влаштували батько та син15.12.25, 03:45 • 9106 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Новий рік
Пем Бонді
Міністерство юстиції США
Каліфорнія
Австралія
Сполучені Штати Америки