США запобігли теракту в новорічну ніч, заарештувавши членів екстремістського угруповання
Київ • УНН
ФБР зупинило заплановану кампанію вибухів у Південній Каліфорнії напередодні Нового року. Заарештовано п'ятьох підозрюваних, пов'язаних з угрупованням "Фронт визволення острова Черепах".
Федеральні агенти США зупинили заплановану кампанію вибухів, які мали відбутися напередодні Нового року у Південній Каліфорнії. Про це повідомила генеральний прокурор Пем Бонді, заявивши про арешт підозрюваних, пов'язаних із підготовкою скоординованих атак, пише УНН.
Деталі
Міністерство юстиції у співпраці з нашим ФБР запобігло тому, що могло б бути масштабним і жахливим терористичним заговором
За її словами, група під назвою "Фронт визволення острова Черепах" (Turtle Island Liberation Front), яку ФБР описує як радикальне пропалестинське, антиправоохоронне та антиурядове відгалуження, готувало численні вибухи. Підозрювані також планували напасти на агентів та транспортні засоби Імміграційної та митної поліції США.
Австралія планує посилити закони про зброю після найсмертоноснішої стрілянини за майже 30 років15.12.25, 11:48 • 2048 переглядiв
У рамках операції чотирьох підозрюваних було заарештовано в Каліфорнії, а п’яту особу, ймовірно, пов'язану з тією ж мережею, затримали в Новому Орлеані. ФБР розслідує, чи проводили заарештовані випробування саморобних вибухових пристроїв у Долині Люцерн перед запланованими нападами.
Смертельну стрілянину в Сіднеї влаштували батько та син15.12.25, 03:45 • 9106 переглядiв