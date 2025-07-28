США потратят почти 1 млрд долларов на обновление Boeing 747-8 для Трампа - NYT
Киев • УНН
Правительство США запланировало 934 миллиона долларов на обновление Boeing 747-8, предоставленного Катаром, который будет использовать президент Дональд Трамп. Самолет, оцененный в 400 миллионов долларов, станет самым дорогим воздушным судном, переданным американскому президенту.
Правительство Соединенных Штатов запланировало почти миллиард долларов на обновление Boeing 747-8, который будет использовать президент Дональд Трамп. Воздушное судно предоставлено Катаром в рамках межгосударственного соглашения, сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
Согласно данным издания, на переоборудование самолета выделят 934 миллиона долларов из бюджета ядерной программы Sentinel, которая предусматривает обновление инфраструктуры для запуска межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Сам Boeing 747-8 оценивают примерно в 400 миллионов долларов, что делает его самым дорогим воздушным судном, когда-либо переданным американскому президенту.
Речь идет о так называемом "летающем дворце" – роскошном авиалайнере, который ранее обсуждался как подарок от королевской семьи Катара. Однако премьер-министр страны шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани уточнил: самолет передают не лично Трампу, а США. По его словам, это является частью официальной межправительственной договоренности.
Ожидается, что после завершения реконструкции борт будет выполнять функции президентского самолета - Air Force One - во время нового срока Трампа.
Дополнение
Дональд Трамп допускает возможность трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Президент США считает, что такая встреча должна была состояться раньше.
Судья во Флориде отклонил просьбу президента США Дональда Трампа обнародовать стенограммы заседаний большого жюри, связанные с судебным процессом над осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Администрация Трампа столкнулась с обвинениями в непрозрачности Министерства юстиции относительно расследований по делу Эпштейна.