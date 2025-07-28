США витратять майже 1 млрд доларів на оновлення Boeing 747-8 для Трампа - NYT
Київ • УНН
Уряд США запланував 934 мільйони доларів на оновлення Boeing 747-8, наданого Катаром, який використовуватиме президент Дональд Трамп. Літак, оцінений у 400 мільйонів доларів, стане найдорожчим повітряним судном, переданим американському президентові.
Уряд Сполучених Штатів запланував майже мільярд доларів на оновлення Boeing 747-8, який використовуватиме президент Дональд Трамп. Повітряне судно надане Катаром в рамках міждержавної угоди, повідомляє The New York Times, пише УНН.
Деталі
Згідно з даними видання, на переобладнання літака виділять 934 мільйони доларів з бюджету ядерної програми Sentinel, яка передбачає оновлення інфраструктури для запуску міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування. Сам Boeing 747-8 оцінюють у приблизно 400 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим повітряним судном, коли-небудь переданим американському президентові.
Йдеться про так званий "літаючий палац" – розкішний авіалайнер, який раніше обговорювався як дарунок від королівської родини Катару. Проте прем’єр-міністр країни шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані уточнив: літак передають не особисто Трампу, а США. За його словами, це є частиною офіційної міжурядової домовленості.
Очікується, що після завершення реконструкції борт виконуватиме функції президентського літака - Air Force One - під час нового терміну Трампа.
Доповнення
Дональд Трамп припускає можливість тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським та володимиром путіним. Президент США вважає, що така зустріч мала відбутися раніше.
Суддя у Флориді відхилив прохання президента США Дональда Трампа оприлюднити стенограми засідань великого журі, пов'язані з судовим процесом над засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном. Адміністрація Трампа зіткнулася зі звинуваченнями в непрозорості Міністерства юстиції щодо розслідувань у справі Епштейна.