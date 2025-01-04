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США планируют продать Израилю оружие на сумму 8 миллиардов долларов

США планируют продать Израилю оружие на сумму 8 миллиардов долларов

Киев  •  УНН

 • 3896 просмотра

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Госдеп США сообщил Конгрессу о планах продать Израилю оружие на $8 млрд. Соглашение включает боеприпасы для истребителей, вертолетов и артиллерийские снаряды.

Государственный департамент США "неофициально" сообщил Конгрессу о предложенной сделке на сумму $8 миллиардов по продаже оружия Израилю, которая включает боеприпасы для истребителей, ударных вертолетов и артиллерийские снаряды. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эта сделка, вероятно, станет последней продажей оружия Израилю, которую одобрит администрация Байдена.

Соглашение происходит на фоне заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его сторонников о том, что Байден якобы наложил "языковое эмбарго на оружие" для Израиля.

Некоторые демократы призвали администрацию Байдена привязать продажу оружия к тому, как Израиль ведет войну и обеспечивает гуманитарную ситуацию в Газе. Однако Байден отказался это делать.

По данным источников, это долгосрочная сделка. Часть боеприпасов может быть доставлена со складов США, но большинство производства и доставки займет один или более лет.

Источники сообщают, что сделка с оружием, которая требует одобрения комитетов по международным отношениям Палаты представителей и Сената, включает:

- Ракеты AIM-120C-8 AMRAAM "воздух-воздух" для истребителей, чтобы защищаться от угроз с воздуха, включая дроны.

- Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов.

 -Управляемые авиационные бомбы малого диаметра, комплекты JDAM для преобразования неуправляемых бомб в высокоточные, боевые части весом 500 фунтов и запалы для бомб.

Один из источников, знакомый со сделкой, сообщил, что Государственный департамент заявил Конгрессу, что соглашение направлено на "поддержку долгосрочной безопасности Израиля путем пополнения запасов критически важных боеприпасов и систем противовоздушной обороны".

Президент четко дал понять, что Израиль имеет право защищать своих граждан в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом, а также сдерживать агрессию со стороны Ирана и его прокси-организаций. Мы будем продолжать предоставлять возможности, необходимые для обороны Израиля,

- заявил чиновник США.

Напомним

Госдеп США одобрил продажу 20 легких торпед и сопутствующего оборудования Саудовской Аравии. Подрядчиком выступит американская компания RTX Corporation, сумма сделки составит 78,5 млн долларов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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