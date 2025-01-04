США затвердили продаж легких торпед Саудівській Аравії

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Саудівській Аравії 20 легких торпед і супутнього обладнання. Підрядником виступив американський виробник озброєнь. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

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Як зазначає видання за даними Пентагону, головним підрядником виступить компанія RTX.N.

Загальна сума угоди може скласти до 78,5 млн доларів.

RTX Corporation (RTX.N) - аерокосмічна та оборонна компанія, яка надає передові системи та послуги для комерційних, військових та урядових клієнтів по всьому світу. Компанія працює у трьох сегментах: Collins Aerospace, Pratt & Whitney і Raytheon.

Нагадаємо

У листопаді минулого року Ер-Ріяд відмовився від амбітного оборонного договору з США в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем. Замість цього Саудівська Аравія наполягає на скромнішій угоді про військову співпрацю.