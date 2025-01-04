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США затвердили продаж легких торпед Саудівській Аравії

Київ • УНН

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Держдеп США схвалив продаж 20 легких торпед та супутнього обладнання Саудівській Аравії. Підрядником виступить американська компанія RTX Corporation, сума угоди складе 78,5 млн доларів.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Саудівській Аравії 20 легких торпед і супутнього обладнання. Підрядником виступив американський виробник озброєнь. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання за даними Пентагону, головним підрядником виступить компанія RTX.N.

Загальна сума угоди може скласти до 78,5 млн доларів.

RTX Corporation (RTX.N) - аерокосмічна та оборонна компанія, яка надає передові системи та послуги для комерційних, військових та урядових клієнтів по всьому світу. Компанія працює у трьох сегментах: Collins Aerospace, Pratt & Whitney і Raytheon.

Нагадаємо

У листопаді минулого року Ер-Ріяд відмовився від амбітного оборонного договору з США в обмін на нормалізацію відносин з Ізраїлем. Замість цього Саудівська Аравія наполягає на скромнішій угоді про військову співпрацю.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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