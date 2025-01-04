США утвердили продажу легких торпед Саудовской Аравии легких торпед
Киев • УНН
Госдеп США одобрил продажу 20 легких торпед и сопутствующего оборудования Саудовской Аравии. Подрядчиком выступит американская компания RTX Corporation, сумма сделки составит 78,5 млн долларов.
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Саудовской Аравии 20 легких торпед и сопутствующего оборудования. Подрядчиком выступил американский производитель вооружений. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание по данным Пентагона, главным подрядчиком выступит компания RTX.N.
Общая сумма сделки может составить до 78,5 млн долларов.
RTX Corporation (RTX.N) - аэрокосмическая и оборонная компания, которая предоставляет передовые системы и услуги для коммерческих, военных и правительственных клиентов по всему миру. Компания работает в трех сегментах: Collins Aerospace, Pratt& Whitney и Raytheon.
Напомним
В ноябре прошлого года Эр-Рияд отказался от амбициозного оборонного договора с США в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Вместо этого Саудовская Аравия настаивает на более скромном соглашении о военном сотрудничестве.