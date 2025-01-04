США планують продати Ізраїлю зброю на суму 8 мільярдів доларів

Державний департамент США "неофіційно" повідомив Конгрес про запропоновану угоду на суму $8 мільярдів із продажу зброї Ізраїлю, яка включає боєприпаси для винищувачів, ударних гелікоптерів і артилерійські снаряди. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, що знайомі з ситуацією, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ця угода, ймовірно, стане останнім продажем зброї Ізраїлю, який схвалить адміністрація Байдена.

Угода відбувається на тлі заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його прихильників про те, що Байден нібито наклав "мовне ембарго на зброю" для Ізраїлю.

Деякі демократи закликали адміністрацію Байдена прив'язати продаж зброї до того, як Ізраїль веде війну та забезпечує гуманітарну ситуацію в Газі. Однак Байден відмовився це робити.

За даними джерел, це довгострокова угода. Частина боєприпасів може бути доставлена зі складів США, але більшість виробництва та доставки займе один або більше років.

Джерела повідомляють, що угода зі зброєю, яка потребує схвалення комітетів з міжнародних відносин Палати представників і Сенату, включає:

- Ракети AIM-120C-8 AMRAAM "повітря-повітря" для винищувачів, щоб захищатися від загроз із повітря, включаючи дрони.

- Артилерійські снаряди калібру 155 мм і ракети Hellfire AGM-114 для ударних гелікоптерів.

-Керовані авіаційні бомби малого діаметру, комплекти JDAM для перетворення некерованих бомб у високоточні, бойові частини вагою 500 фунтів і запали для бомб.

Одне з джерел, знайоме з угодою, повідомило, що Державний департамент заявив Конгресу, що угода спрямована на "підтримку довгострокової безпеки Ізраїлю шляхом поповнення запасів критично важливих боєприпасів і систем протиповітряної оборони".

Президент чітко дав зрозуміти, що Ізраїль має право захищати своїх громадян відповідно до міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, а також стримувати агресію з боку Ірану та його проксі-організацій. Ми продовжуватимемо надавати можливості, необхідні для оборони Ізраїлю,