США передали Украине ATACMS для удара по объектам рф в ВОТ: ВСУ использовали их прошлой ночью

США передали Украине баллистические ракеты дальнего действия ATACMS еще в пакете помощи на 300 миллионов долларов в марте. Эту информацию Голосу Америки подтвердил представитель Пентагона Чарли Диец, передает УНН.

Детали

Высокопоставленный чиновник в Белом доме рассказал Голосу Америки, что США предоставили Украине дальнобойные ATACMS по указанию президента. Более того, он подтвердил изданию информацию о том, что Украина использовала эти дальнобойные ракеты прошлой ночью.

Представитель администрации на условиях анонимности рассказал, что Байден "приказал своей группе по национальной безопасности отправить ATACMS в Украину для использования на украинской суверенной территории в феврале", и это вооружение было включено в пакет оборонной помощи, объявленный 12 марта. Из соображений безопасности "по просьбе Украины" об этой передаче не объявляли.

США тайно передали Украине ракеты ATACMS - Reuters

По словам еще одного источника Голоса Америки, на такой шаг Белый дом пошел после информации о том, что россияне закупили и активно используют баллистические ракеты из КНДР против Украины. Среди прочего тогда СМИ прокатилась информация о беспрецедентных нападениях россии на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Чиновник Белого дома также отметил, что ракеты ATACMS, по мнению американских политиков, будут гарантировать, что силы рф не будут в безопасности где-либо на оккупированной территории Украины.

К тому же с нынешним пакетом помощи на 1 миллиард Силы обороны Украины получат необходимое усиление для защиты от российской агрессии.

США готовят пакет помощи для Украины: ракеты ATACMS большой дальности среди возможных поставок

Контекст

До недавнего времени Вашингтон заявлял о невозможности предоставить Украине ATACMS большой дальности из-за того, что это вызвало беспокойство собственной военной способностью США. Однако в январе Пентагон закупил с производства новые ATACMS, поэтому из старых запасов смог передать эти ракеты дальнего действия силам обороны Украины.

Также эксперты ранее предполагали, что предоставление ATACMS со стороны США добавит аргументы для того, чтобы Германия прислала Украине дальнобойные авиационные ракеты Taurus.