США передали Украине ATACMS для удара по объектам рф в ВОТ: ВСУ использовали их прошлой ночью

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
golos-amerikiГолос Америки
pentagonПентагон
belii-domБелый дом
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
severnaya-koreyaСеверная Корея
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  100912 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  111878 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  110806 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  109243 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  103153 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101456 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136983 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157601 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154145 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154051 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Новости по теме
США передали Украине ATACMS для удара по объектам рф в ВОТ: ВСУ использовали их прошлой ночью

США передали Украине ATACMS для удара по объектам рф в ВОТ: ВСУ использовали их прошлой ночью

  •  5854 просмотра
На Волыни чрезвычайники спасли закрытого в квартире двухлетнего малыша

На Волыни чрезвычайники спасли закрытого в квартире двухлетнего малыша

  •  7630 просмотра
Платежная компания Block разрабатывает 3-нм чип для майнинга: что известно

Платежная компания Block разрабатывает 3-нм чип для майнинга: что известно

  •  7943 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

  •  9736 просмотра
При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

  •  10911 просмотра
Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей

Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей

  •  10032 просмотра
Черкасскую область начало подтапливать: вода отрезала от суши 12 домовладений и 13 домов

Черкасскую область начало подтапливать: вода отрезала от суши 12 домовладений и 13 домов

  •  11809 просмотра
На оккупированной Херсонщине россияне расстреляли женщину и пытались сжечь ее дом

На оккупированной Херсонщине россияне расстреляли женщину и пытались сжечь ее дом

  •  13935 просмотра
Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"

Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"

  •  20526 просмотра
Израиль проводит "наступательные действия" на юге Ливана, половина руководителей "Хезболлы" убита - ЦАХАЛ

Израиль проводит "наступательные действия" на юге Ливана, половина руководителей "Хезболлы" убита - ЦАХАЛ

  •  15992 просмотра

Популярные

Mercedes показал электрический G-Wagen

Mercedes показал электрический G-Wagen

  •  35361 просмотра
В кремле заявили, что не откажутся от идеи "санитарной зоны" в Украине, несмотря на новое дальнобойное вооружение ВСУ

В кремле заявили, что не откажутся от идеи "санитарной зоны" в Украине, несмотря на новое дальнобойное вооружение ВСУ

  •  102842 просмотра
Франция предлагает новые санкции ЕС для борьбы с российской дезинформацией - Bloomberg

Франция предлагает новые санкции ЕС для борьбы с российской дезинформацией - Bloomberg

  •  102001 просмотра
Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается

Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается

  •  101282 просмотра
На оккупированных территориях захватчики придумали новую схему "отжима" земли у украинцев - Центр сопротивления

На оккупированных территориях захватчики придумали новую схему "отжима" земли у украинцев - Центр сопротивления

  •  101708 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  200732 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  241193 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  504358 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  421136 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  466642 просмотра

США передали Украине ATACMS для удара по объектам рф в ВОТ: ВСУ использовали их прошлой ночью

В марте Соединенные Штаты предоставили Украине баллистические ракеты большой дальности ATACMS в рамках пакета помощи на сумму 300 миллионов долларов, что позволит украинским войскам наносить удары по российским целям в любой точке оккупированных территорий.

Война •   •  5854 просмотра
США передали Украине ATACMS для удара по объектам рф в ВОТ: ВСУ использовали их прошлой ночью

На Волыни чрезвычайники спасли закрытого в квартире двухлетнего малыша

На Волыни, в Любомле, спасатели отперли замок в квартире, где остался двухлетний мальчик без матери.

Общество •   •  7630 просмотра
На Волыни чрезвычайники спасли закрытого в квартире двухлетнего малыша

Платежная компания Block разрабатывает 3-нм чип для майнинга: что известно

Блокчейн-платежная компания Block Джека Дорси сместила акцент с разработки отдельного майнинг-чипа на создание полноценной системы майнинга биткоинов, имея целью децентрализовать поставки оборудования для майнинга.

Технологии •   •  7943 просмотра
Платежная компания Block разрабатывает 3-нм чип для майнинга: что известно

Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

Российские оккупанты 6 раз обстреляли 4 громады Сумской области, зафиксировав 23 взрыва, используя артиллерию, беспилотники-камикадзе и авиаудары.

Война •   •  9736 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли четыре общины в приграничье

При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

В Министерстве культуры и информационной политики состоялось учредительное заседание Координационного комитета по реализации в Украине кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение", направленной на обеспечение безопасности журналистов и защиту свободы слова в условиях военного положения.

политика •   •  10911 просмотра
При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей

Пятеро спасателей получили ранения в результате второго взрыва во время тушения пожара, вызванного детонацией неизвестного взрывного устройства в Николаеве.

Криминал и ЧП •   •  10032 просмотра
Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей

Черкасскую область начало подтапливать: вода отрезала от суши 12 домовладений и 13 домов

В селе Крещатик Черкасской области затопило улицу, от суши отрезаны 12 домохозяйств и 13 домов.

Общество •   •  11809 просмотра
Черкасскую область начало подтапливать: вода отрезала от суши 12 домовладений и 13 домов

На оккупированной Херсонщине россияне расстреляли женщину и пытались сжечь ее дом

Во временно оккупированной Херсонской области россияне застрелили 65-летнюю женщину и пытались поджечь ее дом.

Война •   •  13935 просмотра
На оккупированной Херсонщине россияне расстреляли женщину и пытались сжечь ее дом

Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"

Сотни украинских мужчин заблокировали паспортную службу в Варшаве на фоне приостановления консульских услуг за рубежом для мужчин в возрасте 18-60 лет, что вызвало критику со стороны военного командира, который обвинил их в уклонении от выполнения обязанностей, в то время как другие воюют на фронте.

Война •   •  20526 просмотра
Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"

Израиль проводит "наступательные действия" на юге Ливана, половина руководителей "Хезболлы" убита - ЦАХАЛ

Израиль проводит "наступательную" операцию против Хезболлы на юге Ливана, в результате которой, по словам министра обороны Израиля, погибла половина регионального руководства Хезболлы.

Новости Мира •   •  15992 просмотра
Израиль проводит "наступательные действия" на юге Ливана, половина руководителей "Хезболлы" убита - ЦАХАЛ