США готовят пакет помощи для Украины: ракеты ATACMS большой дальности среди возможных поставок

В новом пакете помощи от США на 1 миллиард долларов возможно будет включены ракетные системы ATACMS с большой дальностью. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Администрация президента Байдена готовит новый пакет помощи для Украины на сумму около 1 миллиарда долларов.

Этот пакет должен быть утвержден президентом Джо Байденом после принятия нового законопроекта о финансировании иностранной помощи Сенатом.

По информации, в этом пакете может появиться предоставление Украине армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS. Это может стать первым случаем, когда США посылают Украине ракетные системы такого класса.

Добавим

Прошлой осенью, украинская армия получила версию ATACMS средней дальности, способную достигать около 100 миль, а теперь возможно получит версию с большей дальностью - до 190 миль.

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