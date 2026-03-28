Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 19162 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 23431 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 21313 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 22276 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 24796 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
28 марта, 07:00 • 23245 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 36550 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 27786 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 52571 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
США перебросили 3500 военных и авианосец USS Tripoli на Ближний Восток

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

Более 3500 военнослужащих и десантный корабль с истребителями F-35 прибыли в регион из-за конфликта с Ираном. Также задействована ударная авиация США.

Соединенные Штаты Америки перебросили на Ближний Восток более 3 500 военных и десантный корабль на фоне усиления боевых действий с Ираном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

По данным СМИ, на корабле USS Tripoli находятся примерно 2 500 морских пехотинцев. Данный корабль является одним из самых современных во флоте США, способен нести истребители F-35 и другие единицы авиации.

Также сообщается, что США отправили на Ближний Восток не только военных и десантный корабль, но и транспортные и ударные самолеты.

Напомним

УНН сообщал, что несмотря на масштабные атаки США и Израиля по собственной военной инфраструктуре, Иран способен наносить ракетные удары. В то же время эксперты оценивают, насколько Тегерану хватит запасов оружия, производства и стратегии в условиях текущих постоянных атак.

В то же время Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в свою честь после взятия его под контроль США.

Евгений Устименко

