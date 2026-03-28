США перебросили 3500 военных и авианосец USS Tripoli на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки перебросили на Ближний Восток более 3 500 военных и десантный корабль на фоне усиления боевых действий с Ираном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

По данным СМИ, на корабле USS Tripoli находятся примерно 2 500 морских пехотинцев. Данный корабль является одним из самых современных во флоте США, способен нести истребители F-35 и другие единицы авиации.

Также сообщается, что США отправили на Ближний Восток не только военных и десантный корабль, но и транспортные и ударные самолеты.

УНН сообщал, что несмотря на масштабные атаки США и Израиля по собственной военной инфраструктуре, Иран способен наносить ракетные удары. В то же время эксперты оценивают, насколько Тегерану хватит запасов оружия, производства и стратегии в условиях текущих постоянных атак.

В то же время Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в свою честь после взятия его под контроль США.