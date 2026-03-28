США перекинули 3500 військових та авіаносець USS Tripoli на Близький Схід

Сполучені Штати Америки перекинули на Близький Схід понад 3 500 військових і десантний корабель на тлі посилення бойових дій з Іраном. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

За даними ЗМІ, на кораблі USS Tripoli знаходяться приблизно 2 500 морських піхотинців. Даний корабель є одним з найбільш сучасних у флоті США, здатен нести винищувачі F-35 і інші одиниці авіації.

Також повідомляється, що США відправили на Близький Схід не лише військових і десантний корабель, а й транспортні та ударні літаки.

УНН повідомляв, що попри масштабні атаки США та Ізраїлю по власній військовій інфраструктурі, Іран здатен завдавати ракетних ударів. Водночас експерти оцінюють, на скільки Тегерану вистачить запасів зброї, виробництва та стратегії в умовах поточних постійних атак.

Водночас Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки на свою честь після взяття її під контроль США.