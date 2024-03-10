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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США отправили первый корабль для обустройства порта в Газе

США отправили первый корабль для обустройства порта в Газе

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 04:50  •  8598 просмотра

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США отправляют свой первый корабль, USS General Frank Besson, чтобы доставить оборудование для строительства временного морского порта в Газе для облегчения доставки гуманитарной помощи в регион.

Американский корабль "Генерал Фрэнк Бессон" отправился к побережью сектора Газа, чтобы доставить оборудование для строительства временного морского порта в регионе, сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"9 марта 2024 года корабль армии США (USAV) "Генерал Фрэнк С. Бессон" ... покинул объединённую базу Лэнгли-Юстис на пути в Восточное Средиземноморье менее чем через 36 часов после того, как президент Байден объявил, что США окажут гуманитарную помощь Газе по морю

говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что судно материально-технического обеспечения "Генерал Фрэнк Бессон" доставит первое оборудование для создания временного терминала, куда будут привозить жизненно важные гуманитарные грузы.

Контекст  

7 марта президент США Джо Байден сообщил, что поручил американским военным создать временный порт на побережье сектора Газа, который позволит доставлять помощь в регион из средиземноморских стран.

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tsentralnoe-komandovanie-sshaЦентральное командование США
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
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