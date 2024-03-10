США відправили перший корабель для облаштування порту в Газі
Київ • УНН
США відправляють свій перший корабель, USS General Frank Besson, щоб доставити обладнання для будівництва тимчасового морського порту в Газі для полегшення доставки гуманітарної допомоги в регіон.
Американський корабель "Генерал Френк Бессон" вирушив до узбережжя сектору Газа, щоб доставити обладнання для будівництва тимчасового морського порту в регіоні, повідомляє пресслужба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
"9 березня 2024 року корабель армії США (USAV) "Генерал Френк С. Бессон" … залишив об'єднану базу Ленглі-Юстіс на шляху до Східного Середземномор'я менш ніж через 36 годин після того, як президент Байден оголосив, що США нададуть гуманітарну допомогу Газі морем
У відомстві уточнили, що судно матеріально-технічного забезпечення "Генерал Френк Бессон" доставить перше обладнання для створення тимчасового терміналу, куди привозитимуть життєво важливі гуманітарні вантажі.
Контекст
7 березня президент США Джо Байден повідомив, що доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі сектора Газа, який дозволить доставляти допомогу до регіону із середземноморських країн.
Будівництво морського порту Байдена в Газі може зайняти 60 днів – Пентагон10.03.24, 01:22 • 85360 переглядiв