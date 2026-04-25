США не продлят исключения из санкций для российской и иранской нефти - министр

Эксклюзив
24 апреля, 18:40
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
24 апреля, 12:57 • 49724 просмотра
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
24 апреля, 10:47 • 45959 просмотра
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
24 апреля, 10:18 • 46703 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов Украины: большинство организаций определилось с кандидатами
24 апреля, 08:59 • 43497 просмотра
АМКУ требует от АЗС не накручивать цены на топливо, ориентироваться на ситуацию на рынке
24 апреля, 07:40 • 75216 просмотра
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы
24 апреля, 06:40 • 31153 просмотра
Liver Onco 2026: новый уровень междисциплинарного взаимодействия в лечении опухолей печени
23 апреля, 17:17 • 43437 просмотра
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
23 апреля, 15:51 • 59379 просмотра
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Эксклюзив
23 апреля, 15:48 • 45888 просмотра
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Популярные новости
Россия массированно атакует Украину ночью 25 апреля - первые подробности24 апреля, 22:05 • 10694 просмотра
"Немедленный вступ невозможен": Мерц предлагает интегрировать Украину в ЕС без права голоса24 апреля, 22:38 • 16289 просмотра
На фронте погибла офицерка «Эдельвейс» продюсерка Виктория «Квитка» БоброваPhoto24 апреля, 23:46 • 24798 просмотра
Количество раненых от ночной атаки на Днепр растет - в ОВА показали кадры последствий ударовVideo03:50 • 26463 просмотра
Атака россиян на Харьков - под удар попали несколько районов города04:05 • 5738 просмотра
публикации
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 29881 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 37281 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 40679 просмотра
Эмоции против экспертиз: может ли фото с пациентом оправдать врача в судеPhoto24 апреля, 09:46 • 52661 просмотра
Как проверить свой трудовой стаж, исправить ошибки и не потерять годы24 апреля, 07:40 • 75213 просмотра
США не продлят исключения из санкций для российской и иранской нефти - министр

Киев • УНН

 • 2280 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не планируют продлевать исключение для российской нефти в море и полностью исключили для иранской. Заявление на фоне войны США-Израиль против Ирана и закрытия Ормузского пролива.

США не продлят исключения из санкций для российской и иранской нефти - министр

США не планируют продлевать исключение, позволяющее закупку российской нефти и нефтепродуктов, которые сейчас находятся в море, и продление разового исключения для иранской нефти в море полностью исключено, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент в интервью AP, пишет УНН.

"Иранцы - нет, - сказал Бессент агентству Associated Press. - У нас блокада, и нефть не поступает".

"И мы думаем, что в ближайшие два-три дня им придется начать закрывать добычу, что будет очень плохо для скважин", - добавил он.

При этом министр финансов США исключил возможность продления отмены санкций в отношении россии и Ирана.

Бессент заявил на прошлой неделе во время встреч Всемирного банка и МВФ: "Более 10 наиболее уязвимых и беднейших стран обратились ко мне с вопросом: "Можете ли вы помочь?""

Это было для этих уязвимых и бедных стран. Но я не думаю, что у нас будет еще одно продление. Мне кажется, что российская нефть на воде в значительной мере уже выкачана

- сказал Бессент.

Дополнение

Заявления Бессента прозвучали на фоне напряженной обстановки в мире из-за войны США и Израиля против Ирана, а также из-за закрытия Ормузского пролива, который парализовал мировые энергетические рынки.

В марте США первоначально предоставили отмену санкций в отношении продажи российской нефти и нефтепродуктов с целью стабилизации мировых энергетических рынков после того, как цены на нефть резко выросли выше 100 долларов за баррель.

Министерство финансов США продлило действие отмены санкций через два дня после того, как Бессент заявил в Белом доме, что не планирует продлевать отмену санкций.

США неожиданно продлили разрешение на закупку российской нефти и ослабили санкции еще на месяц18.04.26, 06:36 • 16349 просмотров

