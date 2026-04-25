США не продлят исключения из санкций для российской и иранской нефти - министр

США не планируют продлевать исключение, позволяющее закупку российской нефти и нефтепродуктов, которые сейчас находятся в море, и продление разового исключения для иранской нефти в море полностью исключено, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент в интервью AP, пишет УНН.

"Иранцы - нет, - сказал Бессент агентству Associated Press. - У нас блокада, и нефть не поступает".

"И мы думаем, что в ближайшие два-три дня им придется начать закрывать добычу, что будет очень плохо для скважин", - добавил он.

При этом министр финансов США исключил возможность продления отмены санкций в отношении россии и Ирана.

Бессент заявил на прошлой неделе во время встреч Всемирного банка и МВФ: "Более 10 наиболее уязвимых и беднейших стран обратились ко мне с вопросом: "Можете ли вы помочь?""

Это было для этих уязвимых и бедных стран. Но я не думаю, что у нас будет еще одно продление. Мне кажется, что российская нефть на воде в значительной мере уже выкачана - сказал Бессент.

Дополнение

Заявления Бессента прозвучали на фоне напряженной обстановки в мире из-за войны США и Израиля против Ирана, а также из-за закрытия Ормузского пролива, который парализовал мировые энергетические рынки.

В марте США первоначально предоставили отмену санкций в отношении продажи российской нефти и нефтепродуктов с целью стабилизации мировых энергетических рынков после того, как цены на нефть резко выросли выше 100 долларов за баррель.

Министерство финансов США продлило действие отмены санкций через два дня после того, как Бессент заявил в Белом доме, что не планирует продлевать отмену санкций.

