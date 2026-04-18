США неожиданно продлили разрешение на закупку российской нефти и ослабили санкции еще на месяц

Администрация президента США Дональда Трампа продлила действие исключений, позволяющих отдельным странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на санкции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение принято на фоне роста мировых цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. В Вашингтоне рассчитывают, что такой шаг поможет сдержать подорожание нефти.

Министерство финансов США разрешило осуществлять закупки российской нефти, загруженной на суда по состоянию на пятницу, до 16 мая.

Это фактически продолжение предыдущего 30-дневного разрешения, которое завершилось 11 апреля.

Изменение позиции Вашингтона

Продление исключений произошло через два дня после заявления министра финансов Скотта Бессента о том, что США не планируют продлевать такие разрешения.

Таким образом, решение стало неожиданным сигналом изменения подхода администрации к санкционной политике.

Аналитики отмечают, что такой шаг может усложнить усилия Запада по сокращению доходов России от энергоресурсов, которые используются для финансирования войны против Украины.

В то же время это может вызвать разногласия между США и их союзниками.

