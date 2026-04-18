США неожиданно продлили разрешение на закупку российской нефти и ослабили санкции еще на месяц

ukenru
17 апреля, 16:34
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Эксклюзив
17 апреля, 14:55
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
17 апреля, 14:09
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
Эксклюзив
17 апреля, 12:57
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадионаPhotoVideo
Эксклюзив
17 апреля, 12:25
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
Эксклюзив
17 апреля, 10:34
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
Эксклюзив
17 апреля, 10:25
Типы старения: как распознать свой и как замедлить процесс
Эксклюзив
16 апреля, 17:37
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗPhotoVideo
Эксклюзив
16 апреля, 13:38
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.2м/с
87%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Педро Санчес
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Севастополь
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaCon
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернет
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen
Микоян МиГ-29

США неожиданно продлили разрешение на закупку российской нефти и ослабили санкции еще на месяц

Киев • УНН

 • 1798 просмотра

Администрация Трампа продлила исключения из санкций на нефть из РФ до 16 мая для сдерживания цен. Решение принято несмотря на предыдущие обещания властей.

Администрация президента США Дональда Трампа продлила действие исключений, позволяющих отдельным странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на санкции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение принято на фоне роста мировых цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. В Вашингтоне рассчитывают, что такой шаг поможет сдержать подорожание нефти.

Министерство финансов США разрешило осуществлять закупки российской нефти, загруженной на суда по состоянию на пятницу, до 16 мая.

США продлили запрет на швартовку российских судов в своих портах

Это фактически продолжение предыдущего 30-дневного разрешения, которое завершилось 11 апреля.

Изменение позиции Вашингтона

Продление исключений произошло через два дня после заявления министра финансов Скотта Бессента о том, что США не планируют продлевать такие разрешения.

Таким образом, решение стало неожиданным сигналом изменения подхода администрации к санкционной политике.

Аналитики отмечают, что такой шаг может усложнить усилия Запада по сокращению доходов России от энергоресурсов, которые используются для финансирования войны против Украины.

В то же время это может вызвать разногласия между США и их союзниками.  

США не будут продлевать отмену санкций в отношении российской нефти - Бессент

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Reuters
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Украина