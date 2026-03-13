США не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп отклонил предложение Украины по защите США от беспилотников. Ранее Зеленский заявлял о запросе Штатов относительно опыта борьбы с Шахедами.
Президент Дональд Трамп отверг попытки Украины помочь США в защите от иранских беспилотников, передает УНН со ссылкой на AP.
"Нет, нам не нужна их (Украины - ред.) помощь в защите от беспилотников", - заявил Трамп в интервью Fox News Radio.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Украине за помощью в противодействии иранским беспилотникам "Шахед", которыми Россия обстреливает Украину в ходе войны.
