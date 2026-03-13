США не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів - Трамп

Президент Дональд Трамп відкинув спроби України допомогти США у захисті від іранських безпілотників, передає УНН із посиланням на AP.

"Ні, нам не потрібна їхня (України - ред.) допомога у захисті від безпілотників", - заявив Трамп в інтерв'ю Fox News Radio.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США звернулися до України за допомогою протидії іранським безпілотникам "Шахед", якими росія обстрілює Україну в ході війни.

