США не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп відхилив пропозицію України щодо захисту США від безпілотників. Раніше Зеленський заявляв про запит Штатів щодо досвіду боротьби з Шахедами.
Президент Дональд Трамп відкинув спроби України допомогти США у захисті від іранських безпілотників, передає УНН із посиланням на AP.
"Ні, нам не потрібна їхня (України - ред.) допомога у захисті від безпілотників", - заявив Трамп в інтерв'ю Fox News Radio.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що США звернулися до України за допомогою протидії іранським безпілотникам "Шахед", якими росія обстрілює Україну в ході війни.
