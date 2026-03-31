США не допустят китайские автомобили из Канады на свой рынок, заявил посол Трампа

Соединенные Штаты не допустят китайские автомобили, которые могут попасть на канадский рынок, в США через границу. Об этом заявил посол США в Канаде Пит Хукстра, комментируя торговую политику Вашингтона в отношении китайского автопрома. Об этом 30 марта сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Хукстры, Вашингтон не собирается открывать американский рынок для китайских авто через Канаду, даже если такие машины официально импортируются на канадскую территорию. Он дал понять, что администрация Дональда Трампа намерена жестко контролировать это направление.

Заявление прозвучало на фоне усиления торгового давления США на китайских производителей электромобилей и автомобилей в целом. В Вашингтоне опасаются, что китайские компании могут использовать Канаду как обходной маршрут для выхода на американский рынок.

Что это значит для рынка

Фактически США сигнализируют, что даже в случае более активного захода китайских автопроизводителей в Канаду доступ к американскому рынку для них будет оставаться закрытым. Это может усложнить любые планы китайских брендов использовать Северную Америку как единое торговое пространство для сбыта автомобилей.

Заявление также подчеркивает, что автомобильная торговля между США и Канадой все больше будет зависеть не только от экономических решений, но и от геополитической политики Вашингтона в отношении Китая.

